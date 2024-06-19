Центристы ходатайствуют о создании спецкомиссии по Rail Baltic

По словам председателя парламентской фракции центристов Лаури Лаатса, в задачи комиссии войдет проверка соответствия проекта договору о строительстве Rail Baltic, который был ратифицирован Рийгикогу в 2017 году, а также выяснение реального бюджета проекта и графика его реализации по состоянию на 2024 год.

“Комиссии также предстоит выяснить, были ли во время реализации проекта в должной степени учтены возможные риски и были ли об этом проинформированы правительства и парламенты стран Балтии. Кроме того, необходимо выяснить возможности финансирования проекта из внешних источников и объем самофинансирования из государственных бюджетов стран Балтии“, - сказал Лаури Лаатс.

По словам депутата, Рийгикогу должен обсудить вопрос создания следственной комиссии в течение июня, поскольку предстоящий объем работы - большой, и информация, которая будет собрана, повлияет на составление государственного бюджета на 2025 год.

“Предполагаемая стоимость проекта Rail Baltic увеличились более чем в четыре раза, а органы госконтроля стран Балтии в своих отчетах отметили отсутствие ясности в отношении дальнейших источников финансирования проекта“, - отметил Лаури Лаатс.

“Реализация проекта Rail Baltic отстает от графика минимум на пять лет, и существует реальный риск, что часть использованных средств ЕС придется вернуть из-за несоблюдения сроков. Учитывая сложное состояние государственного бюджета Эстонии, нельзя легкомысленно относиться к столь крупным расходам“, - добавил он.

По словам Лаури Лаатса, когда речь идет о столь масштабном проекте, следует забыть о политических разногласиях: парламентские партии должны объединить усилия. „В Сейме Латвии создание парламентской следственной комиссии поддержали как коалиционные, так и оппозиционные партии“, - уточнил Лаури Лаатс, добавив, что в состав следственной комиссии Рийгикогу дожен войти как минимум один представитель от каждой фракции.

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