Чемпионат Европы — 2024: Венгрия показала свои зубы, но справиться с мощью Германии не смогла
В среду, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче группы А, который состоялся в Штутгарте, сборная Германии обыграла команду Венгрии (2:0).
В первой половине первого тайма игра была равной, но немцы сумели воспользоваться ошибкой венгров и выйти вперед. На 22-й минуте центральный защитник венгерской сборной Орбан упал под давлением Гюндогана, который отдал передачу на Мусиала и последний отправил мяч в ворота. Вторая половина принадлежала Германии, но у Венгрии были свои шансы, а количество ударов по воротам составило 8:7 в пользу немцев, которые должны поблагодарить вратаря Мануэля Нойера, совершившего три отличных сейва.
На 67-й минуте немцы удвоили свое преимущество. Илкай Гюндоган получил пас в штрафной и отправил мяч в нижний правый угол.
Турнирная таблица:
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