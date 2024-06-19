Чемпионат Европы — 2024: Венгрия показала свои зубы, но справиться с мощью Германии не смогла

В первой половине первого тайма игра была равной, но немцы сумели воспользоваться ошибкой венгров и выйти вперед. На 22-й минуте центральный защитник венгерской сборной Орбан упал под давлением Гюндогана, который отдал передачу на Мусиала и последний отправил мяч в ворота. Вторая половина принадлежала Германии, но у Венгрии были свои шансы, а количество ударов по воротам составило 8:7 в пользу немцев, которые должны поблагодарить вратаря Мануэля Нойера, совершившего три отличных сейва.