Как подростку не оказаться в дураках, устраиваясь на летнюю работу

„В Эстонии много прекрасных работодателей, которые летом предлагают сотням молодых людей возможность заработать первые деньги. Вместе с тем по-прежнему существует немало предприятий, которые пользуются неосведомленностью молодежи или устанавливают условия, являющиеся для молодых людей не самыми выгодными. Поэтому обращать внимание на такие тревожные сигналы следует как самим молодым людям, так и их родителям“, – объяснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

„Пожалуй, наиболее распространенной недобросовестной практикой является выплата молодым людям так называемой зарплаты в конверте. Для многих соискателей работы это звучит привлекательно, поскольку часто такой способ оплаты обосновывается тем, что он позволяет молодому человеку получить больше денег, так как предприятию не придется платить с зарплаты налоги, – сказала Хакиайнен. – Однако в итоге это все равно будет означать для молодого человека меньше денег, ведь при нелегальной работе очень сложно требовать, например, различных льгот. Кроме того, в случае возникновения любых споров разрешить их будет непросто, а еще такой способ оплаты означает для работника меньшую пенсию. Если предприятие уклоняется от уплаты налогов, это сразу же указывает на наличие каких-то проблем с управлением предприятием или с его экономической устойчивостью“.

По мнению Хакиайнен, тревожные сигналы нельзя игнорировать и при краткосрочной работе: „Несмотря на определенные подозрения, может существовать соблазн принять предложение о работе, но делать это неразумно – такая работа способна причинить вред как здоровью и финансовому положению молодого человека, так и его будущему“.

Хакиайнен описывает некоторые наиболее распространенные ситуации, которые должны заставить молодого соискателя работы проявить в отношении потенциального работодателя особенную внимательность: