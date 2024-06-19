Чемпионат Европы — 2024: Хорватия упустила победу над Албанией, пропустив на последних минутах

Хорватия, проигравшая в стартовом матче Испании со счетом 3:0, начала матч очень неудачно. На 11-й минуте Лячи не очень сильно пробил головой в ближний угол, но вратарь хорватов Ливакович ошибся и мяч залетел в ворота.

Хорватия, сделавшая две замены на второй тайм, вышла из раздевалки совсем другой. Хорваты, последовательно создававшие моменты, сравняли счет на 74-й минуте. Крамарич получил мяч в чужой штрафной, подработал и пробил в ближний угол. Спустя двеминуты хорваты уже выигрывали сосчетом 2:1.

Сучич пробил, получив пас от Будимира, и мяч отскочил от защитника албанцев прямо в ворота Албании.

Албания, которая в первом матче турнира уступила Италии со счетом 2:1, все же вышла из сложной ситуации в компенсированное ко второму тайму время. Клаус Гясула, забивший в собственные ворота, сравнял счет и помог своей сборной сыграть вничью.

Турнирная таблица:

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