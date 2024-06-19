Конституционная комиссия и комиссия по иностранным делам выбрали новых заместителей председателей

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя двух комиссий были обусловлены решением правления Рийгикогу, согласно которому, по заявлению фракций, был изменен состав постоянных комиссий. Помимо прочего, согласно решению, прежний заместитель председателя конституционной комиссии Яак Валге был переведен в комиссию по культуре; прежний заместитель председателя комиссии по иностранным делам Хенн Пылллаас стал членом комиссии по государственной обороне.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в случае, если заместитель председателя комиссии становится членом другой постоянной комиссии, его полномочия как заместителя председателя комиссии заканчиваются досрочно. В случае завершения полномочий заместителя председателя комиссии выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.

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