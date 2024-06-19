Конституционная комиссия и комиссия по иностранным делам выбрали новых заместителей председателей
Сегодня на внеочередном заседании конституционная комиссия Рийгикогу выбрала новым заместителем председателя Анти Пооламетса; комиссия по иностранным делам – Марта Хельме. Председателем конституционной комиссии по-прежнему является Хендрик Йоханнес Террас, а комиссии по иностранным делам – Марко Михкельсон.
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя двух комиссий были обусловлены решением правления Рийгикогу, согласно которому, по заявлению фракций, был изменен состав постоянных комиссий. Помимо прочего, согласно решению, прежний заместитель председателя конституционной комиссии Яак Валге был переведен в комиссию по культуре; прежний заместитель председателя комиссии по иностранным делам Хенн Пылллаас стал членом комиссии по государственной обороне.
Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в случае, если заместитель председателя комиссии становится членом другой постоянной комиссии, его полномочия как заместителя председателя комиссии заканчиваются досрочно. В случае завершения полномочий заместителя председателя комиссии выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.
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