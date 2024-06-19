АНАЛИЗ | „Договоренность в отношении лиц достигнута. Сделка заключена“. Кая Каллас держит курс на высокий пост

О том, что на встрече лидеров стран-членов ЕС в понедельник официальное решение не объявят, было известно заранее. Соглашение относительно того, кто займет ключевые должности, и не могли принять на неформальной встрече, в любом случае окончательное решение согласуют на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 27- 28 июня.

Состоявшаяся в понедельник встреча не привела к решению, на которое надеялась большая часть стран-членов ЕС. На то, что принципиальное решение по „пакетной сделке“ будет принято, надеялись в первую очередь канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Однако Фредериксен, судя по всему, смирилась с тем, что не станет следующим председателем Европейского совета и этот пост достанется бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште, несмотря на то, что последний находится под следствием по подозрению в коррупции.