19.06.2024, 14:15
АНАЛИЗ | „Договоренность в отношении лиц достигнута. Сделка заключена“. Кая Каллас держит курс на высокий пост(22)
ФОТО: | AFP
Хотя в понедельник, 17 июня, в Брюсселе не была достигнута принципиальная договоренность о распределении должностей в Евросоюзе, слишком большое значение придавать этому не стоит.
О том, что на встрече лидеров стран-членов ЕС в понедельник официальное решение не объявят, было известно заранее. Соглашение относительно того, кто займет ключевые должности, и не могли принять на неформальной встрече, в любом случае окончательное решение согласуют на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 27- 28 июня.
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