Новости Эстонии
19.06.2024, 14:15

АНАЛИЗ | „Договоренность в отношении лиц достигнута. Сделка заключена“. Кая Каллас держит курс на высокий пост

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (слева) и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник в Брюсселе. Удовольствуется ли Мелони тем, что останется в структуре власти в ЕС в оппозиции?
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (слева) и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник в Брюсселе. Удовольствуется ли Мелони тем, что останется в структуре власти в ЕС в оппозиции?
ФОТО: NICK GAMMON | AFP

Хотя в понедельник, 17 июня, в Брюсселе не была достигнута принципиальная договоренность о распределении должностей в Евросоюзе, слишком большое значение придавать этому не стоит.

О том, что на встрече лидеров стран-членов ЕС в понедельник официальное решение не объявят, было известно заранее. Соглашение относительно того, кто займет ключевые должности, и не могли принять на неформальной встрече, в любом случае окончательное решение согласуют на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 27- 28 июня.

Состоявшаяся в понедельник встреча не привела к решению, на которое надеялась большая часть стран-членов ЕС. На то, что принципиальное решение по „пакетной сделке“ будет принято, надеялись в первую очередь канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Однако Фредериксен, судя по всему, смирилась с тем, что не станет следующим председателем Европейского совета и этот пост достанется бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште, несмотря на то, что последний находится под следствием по подозрению в коррупции.

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