ГРАФИК | Опубликованы результаты госэкзаменов этого года. Больше всего проблем - с математикой

Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 803 человек, из них 8 721 - ученики старших классов, 1 595 - студенты профессионально-технических учебных заведений и 487 ранее получили среднее образование. В прошлом году экзаменующихся было немного меньше – 10 324 человека.

Руководитель экзаменационного и исследовательского центра Управления образования и молодежи Айми Пюйа подчеркнула, что это первые результаты по состоянию на 18 июня. Осенью также будут обнародованы сводная статистика и комплексный анализ государственных экзаменов. „Результаты показывают, что наши ученики продолжают показывать хорошие результаты. И в этом году Департамент образования и молодежи ожидает на праздничном чествовании тех, кто набрал максимальный результат – 100 баллов. Всего в этом году их 91“, — порадовалась Пюйа.

Эстонский как родной

Средний результат экзамена в этом году составляет 57,8, экзамен сдавали 7672 экзаменующихся. В этом случае трое учеников набрали 100 баллов.

По сравнению с 2023 годом результат государственного экзамена увеличился на два процентных пункта. Согласно первичному анализу, наблюдается тенденция к росту результатов как по чтению, так и по письму, но в разделе чтения она несколько выше.

Эстонский как неродной

Всего в этом году экзамен сдавали 2481 человек, средний результат экзамена составил 57,3 балла. 1247 студентов, или не менее 60% от максимального результата, достигли уровня В2. Это 50,3% от всех сдававших экзамен. Пятеро человек набрали на экзамене в этом году 100 баллов.

Если на результаты госэкзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то с некоторых пор обучение проходит в обычных условиях, и существенных отличий в уровне языковых навыков учащихся, по сравнению с предыдущими годами, нет. Уровень сложности экзамена остался прежним.

Математика