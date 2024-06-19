ГРАФИК | Опубликованы результаты госэкзаменов этого года. Больше всего проблем - с математикой(1)
Сегодня была опубликована статистика результатов госэкзаменов этого года. У выпускников гимназии была возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому как неродному, по математике и по иностранному языку.
Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 803 человек, из них 8 721 - ученики старших классов, 1 595 - студенты профессионально-технических учебных заведений и 487 ранее получили среднее образование. В прошлом году экзаменующихся было немного меньше – 10 324 человека.
Руководитель экзаменационного и исследовательского центра Управления образования и молодежи Айми Пюйа подчеркнула, что это первые результаты по состоянию на 18 июня. Осенью также будут обнародованы сводная статистика и комплексный анализ государственных экзаменов. „Результаты показывают, что наши ученики продолжают показывать хорошие результаты. И в этом году Департамент образования и молодежи ожидает на праздничном чествовании тех, кто набрал максимальный результат – 100 баллов. Всего в этом году их 91“, — порадовалась Пюйа.
Эстонский как родной
Средний результат экзамена в этом году составляет 57,8, экзамен сдавали 7672 экзаменующихся. В этом случае трое учеников набрали 100 баллов.
По сравнению с 2023 годом результат государственного экзамена увеличился на два процентных пункта. Согласно первичному анализу, наблюдается тенденция к росту результатов как по чтению, так и по письму, но в разделе чтения она несколько выше.
Эстонский как неродной
Всего в этом году экзамен сдавали 2481 человек, средний результат экзамена составил 57,3 балла. 1247 студентов, или не менее 60% от максимального результата, достигли уровня В2. Это 50,3% от всех сдававших экзамен. Пятеро человек набрали на экзамене в этом году 100 баллов.
Если на результаты госэкзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то с некоторых пор обучение проходит в обычных условиях, и существенных отличий в уровне языковых навыков учащихся, по сравнению с предыдущими годами, нет. Уровень сложности экзамена остался прежним.
Математика
Учащиеся имели возможность сдать государственный экзамен на базе узкого или расширенного курсов математики. Экзамен по узкому курсу сдавали 4142 человека, расширенный экзамен по математике – 5151 человек.
Средний результат экзамена по узкому курсу – 39,6, средний результат „широкого“ экзамена по математике – 52,8. 100 баллов набрали восемь экзаменуемых на экзамене по узкому курсу и 72 экзаменуемых - на расширенном экзамене по математике.
По сравнению с предыдущим учебным годом средний результат на экзамене по широкому курсу снизился на 6,8 балла, а на экзамене по узкому курсу - улучшился на 6 баллов.
Иностранный язык
В качестве экзамена по иностранному языку студенты могут сдать госэкзамен по английскому языку или международный экзамен по английскому языку, а также международный экзамен по французскому или немецкому языкам.
Государственный экзамен по английскому языку выбрали 4339 экзаменующихся, из них 30,6% достигли уровня B1 и 48,1% — уровня B2. Средний результат экзамена составил 67,3%. Результат в 100 баллов был достигнут тремя сдававшими экзамен.
Количество достигших уровня B1 или B2, осталось аналогичным по сравнению с предыдущими годами (29,5% достигли уровня B1 и 50,8% - уровня B2 в 2023 году; 28,6% достигли уровня B1 и 47,5% - уровня B2 в 2022 году) .
В период оспаривания экзаменационные работы можно просмотреть в электронном виде в базе данных тестов (EIS) до 26 июня или предварительно зарегистрировавшись в Департаменте образования и молодежи. Апелляции могут быть поданы в Министерство образования и науки в течение пяти рабочих дней с момента объявления результатов экзамена. Более подробную информацию о просмотре работ и подаче апелляций можно найти на сайте Harno.
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