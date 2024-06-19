19.06.2024, 10:15
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно, опасность затопления! В некоторых местах может выпасть до 35 мм осадков(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Агентство окружающей среды предупреждает, что сегодня в некоторых регионах Эстонии ожидаются сверхинтенсивные осадки. Местами грозы, град и сильные порывы ветра, пишет издание Maaleht.
Сегодня, 19 июня, область пониженного атмосферного давления перемещается через страны Балтии на северо-восток. Преимущественно сохранится облачная погода. Осадки распространятся из юго-западной Эстонии в северо-восточном направлении, во многих местах пройдут ливни. К югу от линии Пярну-Кунда ожидаются сверхинтенсивные осадки. Ориентировочно выпадет 25-35 мм осадков.
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