ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно, опасность затопления! В некоторых местах может выпасть до 35 мм осадков

Сегодня, 19 июня, область пониженного атмосферного давления перемещается через страны Балтии на северо-восток. Преимущественно сохранится облачная погода . Осадки распространятся из юго-западной Эстонии в северо-восточном направлении, во многих местах пройдут ливни. К югу от линии Пярну-Кунда ожидаются сверхинтенсивные осадки. Ориентировочно выпадет 25-35 мм осадков.

Грозы, град и сильные порывы ветра наиболее вероятны в Юго-Восточной Эстонии. В Северо-Западной Эстонии осадки не столь интенсивные. К вечеру, начиная с запада, дожди прекратятся, и облака рассеются. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-9 м/с, в середине дня в Южной и Восточной Эстонии ветер ненадолго сменит направление на северное, к вечеру повсеместно ветер сменит направление на западное и усилится до 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15-21 градус.