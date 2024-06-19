Андрей Вестеринен: „Заключение договора на оказание юридических услуг не равно уклонение от военной службы“

Сам Андрей Вестеринен уверен, что комиссия по разрешению потребительских споров ошибочно считает, что целью и содержанием договора на оказание юридических услуг является уклонение от военной службы, что противоречит чувству справедливости, ценностям и общим принципам права.

„Комиссия не установила ни одного факта, указывающего на то, что потребитель уклоняется от военной службы. Цинично и антигуманно утверждать, что призывник, ссылаясь на проблемы со здоровьем, уклоняется от службы и должен служить в армии. В таком случае медицинские осмотры призывников теряют всякий смысл и необходимость, — комментирует Вестеринен. — Также необоснованно отождествлять заключение договора на оказание юридических услуг с уклонением от военной службы. Я рад, что Силы обороны нас услышали“.