Андрей Вестеринен: „Заключение договора на оказание юридических услуг не равно уклонение от военной службы“(3)
Фирма ArmyLaw получила от молодого человека 2000 евро за освобождение от армии. Комиссия защиты прав потребителей постановила вернуть деньги. „С решением комиссии мы совершенно не согласны. Срок позволяет подать исковое заявление в суд, что мы сделаем в ближайшее время“, - прокомментировал RusDelfi данное решение юрист и владелец фирмы ArmyLaw Андрей Вестеринен.
„Я многократно обращал внимание Сил обороны на проблемы призывников“
Сам Андрей Вестеринен уверен, что комиссия по разрешению потребительских споров ошибочно считает, что целью и содержанием договора на оказание юридических услуг является уклонение от военной службы, что противоречит чувству справедливости, ценностям и общим принципам права.
„Комиссия не установила ни одного факта, указывающего на то, что потребитель уклоняется от военной службы. Цинично и антигуманно утверждать, что призывник, ссылаясь на проблемы со здоровьем, уклоняется от службы и должен служить в армии. В таком случае медицинские осмотры призывников теряют всякий смысл и необходимость, — комментирует Вестеринен. — Также необоснованно отождествлять заключение договора на оказание юридических услуг с уклонением от военной службы. Я рад, что Силы обороны нас услышали“.
Андрей Вестеринен утверждает: он доволен тем, что руководство Сил обороны изменило свое отношение к готовности молодых людей служить в армии.