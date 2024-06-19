Рейтинги партий: соцдемы обошли EKRE, Eesti 200 - ниже избирательного порога

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 20 мая по 17 июня, всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

Судя по последним результатам, поддержка Isamaa, занимающей лидирующую позицию, на 1 процентный пункт выше, чем три недели назад. Поддержка Партии реформ за неделю снизилась на 1 процентный пункт. Социал-демократическая партия, увеличившая за неделю свою поддержку на 1,3 процентных пункта, обогнала EKRE и стала третьей по популярности партией.

За тройкой лидеров следуют EKRE (15%), Центристская партия (11,5%), Правые (5,5%) и Eesti 200 (3,9%). Поддержка Eesti 200 за неделю упала на 1,3 процентных пункта и сейчас находится на самом низком уровне с ноября 2019 года.

Коалиционные партии поддерживают 37,4% респондентов, а оппозиционные - 54,6%.

Мы также выделяем результаты за последнюю неделю (выборка - 1000), поскольку они иногда существенно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка - 4003).

По итогам прошедшей недели Isamaa поддерживают 30,5%, Социал-демократическую партию - 17,8% и Партию реформ - 15,6%. За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 12,5%, EKRE с 11,8%, Правая партия с 6,1% и Eesti 200 с 2,4%.

На графике: поддержка партий 27.05-17.06

На графике: возможное распределение мест в Рийгикогу на 17.06

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.