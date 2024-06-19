Рейтинги партий: соцдемы обошли EKRE, Eesti 200 - ниже избирательного порога
Ühiskonnauuringute Instituut совместно с Norstat Eesti AS каждую неделю исследуют партийные предпочтения населения. По последним данным, 28,1% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают Isamaa, 17,9% — Партию реформ и 15,6% — Социал-демократическую партию.
Последние совокупные результаты отражают период опроса с 20 мая по 17 июня, всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.
Судя по последним результатам, поддержка Isamaa, занимающей лидирующую позицию, на 1 процентный пункт выше, чем три недели назад. Поддержка Партии реформ за неделю снизилась на 1 процентный пункт. Социал-демократическая партия, увеличившая за неделю свою поддержку на 1,3 процентных пункта, обогнала EKRE и стала третьей по популярности партией.
За тройкой лидеров следуют EKRE (15%), Центристская партия (11,5%), Правые (5,5%) и Eesti 200 (3,9%). Поддержка Eesti 200 за неделю упала на 1,3 процентных пункта и сейчас находится на самом низком уровне с ноября 2019 года.
Коалиционные партии поддерживают 37,4% респондентов, а оппозиционные - 54,6%.
Мы также выделяем результаты за последнюю неделю (выборка - 1000), поскольку они иногда существенно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка - 4003).
По итогам прошедшей недели Isamaa поддерживают 30,5%, Социал-демократическую партию - 17,8% и Партию реформ - 15,6%. За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 12,5%, EKRE с 11,8%, Правая партия с 6,1% и Eesti 200 с 2,4%.
На графике: поддержка партий 27.05-17.06
На графике: возможное распределение мест в Рийгикогу на 17.06
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