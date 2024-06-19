EKRE покинул еще один видный деятель

„Я обращаюсь ко всем бывшим и нынешним военнослужащим и союзникам по обороне. Я вышел из Эстонской консервативной народной партии. Для меня последней каплей стало то, что случайный человек, избранный в Рийгикогу благодаря партийному списку, оскорбил генерала Алара Ланемана и полковника Лео Куннаса, основателей Сил обороны и Кайтселийта. Призываю вас последовать моему примеру, нам нет места в партии, где любой человек может издеваться над теми, кто внес вклад в развитие эстонской государственности“, - говорится в заявлении Мяркса.

Мяркс — один из многих, кто покинул EKRE в последние недели. Яак Мадисон, Хенн Пыллуаас, Яак Валге, Сильвер Куузик, Антс Фрош, Хелле Куллеркупп, Лео Куннас, Алар Ланеман и другие ушли сами или были исключены из EKRE.

В минувшие выходные председателем EKRE был переизбран Мартин Хельме.

Мяркс был членом правления Эстонской ассоциации борьбы с 2009 по 2020 год, он также работал генеральным секретарем ассоциации фехтования, а в настоящее время является депутатом волостного собрания Сауэ.

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