ФОТО и ВИДЕО | Один из вице-мэров Таллинна решил вмешаться в работу полицейских, выполнявших задание в центре столицы(16)
Открытый канализационный люк посреди дороги в центре Таллинна стал причиной странной истории.
Сегодня около 15:00 на бульвар Каарли прибыли несколько нарядов полиции с проблесковыми маячками. Хотя появление большого количества полицейских в самом центре города вызвало беспокойство у горожан, для этого не было никаких причин - стражи порядка приехали не для того, чтобы ловить плохих парней.
На вопрос о том, что происходило на площади Вабадузе сегодня днем, ответила специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. По ее словам, оказалось, что у канализационного люка посреди дороги отсутствовала крышка. Сотрудники полиции регулировали движение и следили за тем, чтобы никто случайно не попал в дыру на оживленной трассе.