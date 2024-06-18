ФОТО и ВИДЕО | Один из вице-мэров Таллинна решил вмешаться в работу полицейских, выполнявших задание в центре столицы

Сегодня около 15:00 на бульвар Каарли прибыли несколько нарядов полиции с проблесковыми маячками. Хотя появление большого количества полицейских в самом центре города вызвало беспокойство у горожан, для этого не было никаких причин - стражи порядка приехали не для того, чтобы ловить плохих парней.

На вопрос о том, что происходило на площади Вабадузе сегодня днем, ответила специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. По ее словам, оказалось, что у канализационного люка посреди дороги отсутствовала крышка. Сотрудники полиции регулировали движение и следили за тем, чтобы никто случайно не попал в дыру на оживленной трассе.

Однако внезапно на месте происшествия появился вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) и, по словам случайного прохожего, начал читать полицейским мораль.

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