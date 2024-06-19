В июле начнется строительство виадука на бульваре Кадака. Грядут изменения в дорожном движении

„Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, – уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения“.

На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов. Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака – улицы Ыйтсе и Калда.

В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.

На первом этапе работ старый виадук будет снесен, в августе начнется строительство нового виадука и инженерных сетей, а в конце года начнется строительство дорожных сооружений. Для жителей улицы Калда и расположенных на ней предприятий будет обеспечен доступ в течение всего периода строительства.

Во время строительных работ имеющиеся деревья будут защищены досками, закрепленными вокруг ствола. В связи со строительством будет ликвидировано 68 деревьев и семь кустарников – в основном это молодые сосны, а также лиственные. В ходе работ по озеленению на участке будет высажено 49 деревьев: восемь ясеней, пять дубов обыкновенных, пять японских лиственниц и 31 сосна обыкновенная.