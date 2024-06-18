Политолог о новой партии национал-консерваторов: трудно поверить, что из этого клона EKRE что-то получится
В прошлую субботу исключенные и вышедшие из EKRE бывшие члены партии решили создать новую политическую партию под названием „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK). Политолог Алар Кильп отмечает, что новая партия сейчас выглядит более слабой копией EKRE.
Кильп настаивает, что из создания клона EKRE ничего не выйдет. „На данный момент их мировоззрение не изменилось, вопрос лишь в руководстве партии и стиле выражения ее принципов, - говорит он. - Во время следующей пандемии ERK будет точно так же, как и EKRE, выступать против вакцинации, но если EKRE назовет ее принудительной, в ERK будут использовать какой-нибудь более мягкий эвфемизм“. По мнению Кильпа, на данный момент новая партия выглядит вежливым переводчиком с языка EKRE.
Люди, добровольно и принудительно покинувшие EKRE, неоднократно критиковали жесткое поведение и манеру выражения членов партии. „Понятно, что они не будут стучать кулаками по столам в Рийгикогу, как члены EKRE, однако дерзкий стиль придает EKRE самобытность и дарит поддержку“, - говорит Кильп. По его словам, ему трудно поверить, что есть люди, которые готовы придерживаться взглядов EKRE без характерной для партии грубости. „Эти люди уже стали избирателями Isamaa“, - добавил он.
По словам Кильпа, ERK подчеркивает, что между Isamaa и EKRE есть незанятая ниша для национал-консерваторов. В то же время, как он считает, трудно представить, что нового скажет ERK, например, об абортах или равенстве браков. „На данный момент их миссия почти невыполнима“, - говорит Кильп. Он добавляет, что на данный момент ERK выражает недовольство не обществом, а руководством EKRE, а на такой основе строить партию непросто.
По мнению Кильпа, новая партия должна спокойно ознакомиться с ожиданиями общества и привлечь людей. Он отмечает, что если ERK не будет торопиться и спокойно сформирует свой электорат и имидж, то может даже добиться успеха на местных выборах. „Они могли бы организовать по всей Эстонии мозговые штурмы и посмотреть, какие люди с ними согласны, а затем создать партию со своим видением и посланием, - предлагает Кильп. - Но в целом взгляды ERK и даже ее первоначальное название - это копия EKRE, и из этого, конечно, ничего не выйдет“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.