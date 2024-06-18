Политолог о новой партии национал-консерваторов: трудно поверить, что из этого клона EKRE что-то получится

Кильп настаивает, что из создания клона EKRE ничего не выйдет. „На данный момент их мировоззрение не изменилось, вопрос лишь в руководстве партии и стиле выражения ее принципов, - говорит он. - Во время следующей пандемии ERK будет точно так же, как и EKRE, выступать против вакцинации, но если EKRE назовет ее принудительной, в ERK будут использовать какой-нибудь более мягкий эвфемизм“. По мнению Кильпа, на данный момент новая партия выглядит вежливым переводчиком с языка EKRE.

Люди, добровольно и принудительно покинувшие EKRE, неоднократно критиковали жесткое поведение и манеру выражения членов партии. „Понятно, что они не будут стучать кулаками по столам в Рийгикогу, как члены EKRE, однако дерзкий стиль придает EKRE самобытность и дарит поддержку“, - говорит Кильп. По его словам, ему трудно поверить, что есть люди, которые готовы придерживаться взглядов EKRE без характерной для партии грубости. „Эти люди уже стали избирателями Isamaa“, - добавил он.

По словам Кильпа, ERK подчеркивает, что между Isamaa и EKRE есть незанятая ниша для национал-консерваторов. В то же время, как он считает, трудно представить, что нового скажет ERK, например, об абортах или равенстве браков. „На данный момент их миссия почти невыполнима“, - говорит Кильп. Он добавляет, что на данный момент ERK выражает недовольство не обществом, а руководством EKRE, а на такой основе строить партию непросто.

По мнению Кильпа, новая партия должна спокойно ознакомиться с ожиданиями общества и привлечь людей. Он отмечает, что если ERK не будет торопиться и спокойно сформирует свой электорат и имидж, то может даже добиться успеха на местных выборах. „Они могли бы организовать по всей Эстонии мозговые штурмы и посмотреть, какие люди с ними согласны, а затем создать партию со своим видением и посланием, - предлагает Кильп. - Но в целом взгляды ERK и даже ее первоначальное название - это копия EKRE, и из этого, конечно, ничего не выйдет“.

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