Всемирный день беженцев: приходите в четверг на фестиваль в Теллискиви!

По словам специалиста программы образования и просвещения Эстонского совета помощи беженцам Мирьям Реннит, всемирный день беженцев поднимает вопросы, связанные с вынужденной миграцией: „На сегодняшний день в мире около 120 миллионов людей, которые были вынуждены сменить место жительства в связи с конфликтами и гонениями. Общинный фестиваль предоставляет возможность выразить поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома“.

Также фестиваль, посвященный всемирному дню беженцев, является местом встречи различных общин. „В рамках дня беженцев на фестивале встретятся как проживающие в Эстонии беженцы, так и местные жители. На фестивале можно будет познакомиться с различными культурами через национальную кухню, музыку и творческую деятельность“, - сказала Реннит.

На семейном фестивале проживающие в Эстонии мигранты и беженцы из Турции, Сирии, Украины и Шри-Ланки, будут продавать различные национальные товары и блюда. На мастер-классах, знакомящих с различными культурами, можно будет научиться готовить турецкий салат с булгуром, заварить чай по рецепту из Шри-Ланки, а также своими руками изготовить украинские амулеты - ангелов-хранителей. В течение дня на сцене будут выступать музыканты из Эстонии, Украины и Беларуси, а на площадке для детей и молодежи будут проходить интересные развлечения и мастер-классы.

В галерее трех деревьев творческого городка Теллискиви открыта выставка Эстонского совета помощи беженцам „Голоса посреди кризиса. Истории мигрантов“, а в информационной зоне фестиваля каждый желающий сможет задать вопросы о миграции и переезде, а также узнать различные факты, связанные с беженцами.

День беженцев организует Эстонский совет помощи беженцам в сотрудничестве с творческим городком Теллискиви, Департаментом по делам беженцев ООН, MTÜ Mondo, молодежным клубом IZUM.

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