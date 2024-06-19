Услугу таксоизвоза для людей с особыми потребностями продолжит предоставлять Forus Takso

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, Таллинн разработал гибкие возможности социального транспорта для людей с особыми потребностями, включая услугу перевозки на такси. „Компания Forus Takso и раньше была партнером города, сотрудничество с ней было беспроблемным, в том числе для пользователей услугой“, – отметил Казе. Он добавил, что в бюджете имеются средства для обеспечения доступности услуги и участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества.

По словам члена правления Forus Takso Eesti AS Тийта Изопа, компания с радостью продолжит предоставлять услугу перевозки на такси. „Наши сотрудники со всей душой относятся к своей работе в течение нескольких лет, и мы выполняем свои обязательства с полной ответственностью, чтобы предоставлять лучший сервис в рамках договора“, – сказал Изоп.

Для пользователей услуги новый период договора больших изменений не принесет, однако следует считаться с изменением прейскуранта.

В результате нового тендера, начиная с 1 июля изменится стоимость услуги перевозки на такси. Плата за начало поездки снизится по сравнению с предыдущей ценой на 2 евро. Это означает, что с июля плата за проезд в неадаптированных автомобилях и автомобилях, адаптированных для инвалидных колясок, составит 3,85 евро. Город доплачивает 8,70 евро за начало поездки на адаптированном автомобиле.

Цена за километр повышается как для неадаптированного, так и для адаптированного автомобиля на 10 центов. Цена за километр в дневное время составит 0,98 центов, в ночное – 0,99 центов.

Плата за ожидание повысится с 12 евро до 15 евро. С этим следует считаться тем, кто передвигается в часы пик либо во время поездки нуждается в остановках, например, чтобы посетить аптеку или магазин.