Услугу таксоизвоза для людей с особыми потребностями продолжит предоставлять Forus Takso(2)
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, Таллинн разработал гибкие возможности социального транспорта для людей с особыми потребностями, включая услугу перевозки на такси. „Компания Forus Takso и раньше была партнером города, сотрудничество с ней было беспроблемным, в том числе для пользователей услугой“, – отметил Казе. Он добавил, что в бюджете имеются средства для обеспечения доступности услуги и участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества.
По словам члена правления Forus Takso Eesti AS Тийта Изопа, компания с радостью продолжит предоставлять услугу перевозки на такси. „Наши сотрудники со всей душой относятся к своей работе в течение нескольких лет, и мы выполняем свои обязательства с полной ответственностью, чтобы предоставлять лучший сервис в рамках договора“, – сказал Изоп.
Для пользователей услуги новый период договора больших изменений не принесет, однако следует считаться с изменением прейскуранта.
В результате нового тендера, начиная с 1 июля изменится стоимость услуги перевозки на такси. Плата за начало поездки снизится по сравнению с предыдущей ценой на 2 евро. Это означает, что с июля плата за проезд в неадаптированных автомобилях и автомобилях, адаптированных для инвалидных колясок, составит 3,85 евро. Город доплачивает 8,70 евро за начало поездки на адаптированном автомобиле.
Цена за километр повышается как для неадаптированного, так и для адаптированного автомобиля на 10 центов. Цена за километр в дневное время составит 0,98 центов, в ночное – 0,99 центов.
Плата за ожидание повысится с 12 евро до 15 евро. С этим следует считаться тем, кто передвигается в часы пик либо во время поездки нуждается в остановках, например, чтобы посетить аптеку или магазин.
В качестве дополнительной услуги компания Forus Takso предлагает помощь в спуске со второго или более высокого этажа на коляске или инвалидном кресле. С июля стоимость услуги дополнительной помощи составит 6,71 евро вне зависимости от этажа, и ее в полном объеме оплачивает получатель услуги. Помощь в спуске с первого этажа до автомобиля и обратно входит в стоимость услуги.
Изменение коснется также пластиковой карточки такси – ее использование будет прекращено, карточка такси будет действовать на основании ИД-карты. Имеющиеся пластиковые карточки можно использовать до истечения срока их годности.
Новый договор с Forus Takso заключен на три года, новый период начнется 1 июля.
Услугой перевозки на такси могут пользоваться жители Таллинна с особыми потребностями, имеющие степень недостатка здоровья и прошедшие оценку потребности в помощи. Получатель услуги может воспользоваться услугой перевозки на такси в размере 190 евро за календарный месяц, оплатив 25% от стоимости услуги за раз.
Таллинн предлагает людям с особыми потребностями три вида услуг социального транспорта: услугу маршрутной перевозки для регулярных поездок (на работу или учебу, в учреждение социального обеспечения или медицинское учреждение); услугу внеплановой перевозки для индивидуальных поездок в учреждения здравоохранения или социального обеспечения или для использования общественных услуг – как на территории Таллинна, так и для поездок в другие пункты назначения на территории Эстонии и обратно, а также услугу перевозки на такси по Таллинну и за пределами города на расстояние до 30 км и обратно.
В прошлом году в столице насчитывалось около 3700 пользователей услуги социального транспорта, в том числе более 1500 человек пользовалось услугой поездок на такси.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.