Исследование: каждый четвертый житель Эстонии допускает мысль о покупке гособлигаций

38% жителей Эстонии считают государственные облигации стабильным способом сохранить ценность денег, 29% – рискованной инвестицией, а 33% не знают, как ее оценить.

В ходе исследования у людей спрашивали, может ли государство в случае необходимости занять деньги на внешних рынках или у собственного населения и предпринимателей Эстонии. 28% респондентов считают, что занимать деньги можно в Эстонии, 25% – что на внешних рынках и 47% не имеют позиции по этому вопросу.

27% жителей Эстонии рассматривают возможность покупки государственных облигаций. Причем 53% из них, потому что это, главным образом, гибкая инвестиция с низким уровнем риска. 23% рассмотрят возможность покупки облигаций прежде всего из патриотизма, и еще столько же, если доходность облигаций будет превышать проценты по депозиту.

Судя по профилю, в подписке на государственные облигации наиболее заинтересованы предприниматели с высшим образованием старше 30 лет, а в разбивке по уездам, наибольший интерес к этой теме наблюдается на Хийумаа, в Ляэнемаа и Пылвамаа.“Буквально на прошлой неделе мы обсуждали с экспертами, может ли государство взять кредит у собственного народа, – рассказал руководитель Таллиннской биржи Каарел Отс. – Результаты исследования показывают, что жители Эстонии тоже задумывались об этом. На банковских счетах находится 12 миллиардов евро. Большая часть этих средств, вероятно, будет там и через год, но, безусловно, многие частные лица и предприятия были бы готовы кредитовать государство, если процесс будет простым, а цель понятной“.

С 2020 года эстонское государство выпускало как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов имеются долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму четыре миллиарда евро и краткосрочные облигации на сумму 1,1 миллиард евро. Государство еще не решило, будут ли следующие облигации также выпущены для розничных инвесторов.