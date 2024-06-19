Покупатель разозлился на Selver: „Они подняли цену в два раза!“ Торговая сеть дала пояснение

В Лауласмаа в магазине ABC Selver теперь 500-граммовый пакет 20-процентной сметаны E-piim стоит 1,99 евро. Хотя, по словам читателя, за тот же продукт еще 28 мая он заплатил 0,99 евро. Таким образом сметана стала в два раза дороже. В интернет магазине Selver цена на сметану по-прежнему 0,99 евро.

По словам пресс-секретаря торговой сети Selver Марианн Ярвела, ранее данная сметана была включена в концепцию „постоянных хороших обычных цен“, поэтому продукт и был в продаже по очень хорошей цене. „У нас сменился поставщик сметаны. Из ассортимента ушла сметана E-piim, а поступила сметана Farmi по обычной цене 0,99“, — объяснила она.

По словам Ярвела, к сожалению сложилась такая ситуация, что в магазине в продаже еще находился складской остаток прежнего продукта, а новая сметана еще не дошла до прилавка.

„Так как данный продукт вышел из ассортимента, а ассортимент „постоянно хороших обычных цен“ тоже пересматривался, то последние остатки были в продаже по так называемой оригинальной цене (то есть сметана E-piim более не входила в концепцию „постоянно хороших обычных цен“)“, — сказала Ярвела,

Мы также поинтересовались у торговой сети, наблюдаются ли в целом рост или снижение цен на какие-либо продукты. „Цена на красную рыбу снижается, а на какао-бобы цена поднимается“, — сообщила пресс-секретарь Selver.

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