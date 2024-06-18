Гендиректор КаПо: Морозова завербовали еще в девяностые. В Эстонии он работал 14 лет
Государственный прокурор Таави Перн и генеральный директор Департамента полиции обороны Марго Паллосон рассказали о том, что стало известно во время судебного процесса над Морозовым.
18 июня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Морозова виновнымм в деятельности против эстонского государства в интересах и от имени иностранной разведывательной службы по статье 2342(1) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет и 3 месяца.
Главный государственный прокурор Таави Перн сообщил, что, согласно приговору, Морозов давно сотрудничал с ГРУ. Ему было поручено собирать информацию о внутренней политике Эстонии в области обороны и безопасности, а также о выборах, инфраструктуре и социальной интеграции. Он делился информацией, представляющей угрозу для безопасности Эстонии. У Морозова не было доступа к государственной тайне, но, как ученый, он имел доступ к информации, представляющей интерес для ГРУ.
Также, по словам Перна, Морозов получал вознаграждение за свою разведывательную деятельность, но суммы по сравнению с зарплатой профессора были незначительными.
Генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон добавил, что Морозов был завербован еще в начале 90-х годов во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете, где он проходил подготовку на военной кафедре. „Это классическое место, где Россия вербует агентов, - сказал он и добавил: - Я хотел бы подчеркнуть, что Морозов был обычным агентом, а не кадровым офицером - это важное различие“.
„Морозов был агентом 30 лет, - рассказал Паллосон. - Первую половину этого времени статус агента находился в замороженном состоянии, поскольку Морозов жил в России и не имел выхода на российскую военную разведку. В январе 2010 года, когда он переехал в Эстонию и устроился на работу преподавателем в Тартуский университет, он по своей воле сообщил об этом своему агентурному начальству“.
Это начальство, по словам гендиректора КаПо, поставило перед Морозовым задачи, которые тот должен был выполнять в Эстонии, и обеспечило ему дополнительную подготовку. Когда профессор приехал в Эстонию, он уже был российским агентом и оставался им в течение 14 лет, пока здесь работал.
По словам Паллосона, университет не был главной целью Морозова, а лишь платформой. Подвизаясь профессором Тартуского университета, он имел как очень хороший статус, так и доступ к конференциям, рабочим группам и людям. И он этим пользовался. Главной целью Морозова был сбор информации о внутренней, внешней и оборонной политике Эстонии. Обо всем, что имело отношение к безопасности и людям, вовлеченным в нее.
Паллосон добавил, что Морозов не раз выступал, говоря на темы об уязвимости Эстонии. Он собирал информацию из разных источников, из исследований, из наблюдений. По словам гендиректора КаПо, „важно помнить, что российская разведка никогда не откладывает информацию в долгий ящик“, а использует ее для планирования дальнейшей разведывательной и диверсионной деятельности, вплоть до военной агрессии против Эстонии.
Вместе с тем, по словам Паллосона, Морозов передавал информацию о жителях Эстонии, их личные данные, персональные характеристики, на которые опять же могли ориентироваться российские спецслужбы при вербовке очередных новобранцев.
„Следует отметить один важный момент, - подчеркнул Паллосон. - Он был агентом российской военной разведки ГРУ. Такие агенты активируются при условии, что военное руководство России принимает решение о начале какого-либо давления или агрессии против Эстонии“.
Информацию, как сообщил гендиректор Департамента полиции безопасности, Морозов в основном передавал на встречах в России, куда он регулярно выезжал. Вместе с тем у него был инструмент связи, с помощью которого он мог передавать данные. Действовал профессор в одиночку и никому о своей деятельности не рассказывал.
Паллосон напомнил, что жителям Эстонии не рекомендуется ездить в Россию. По его словам, российские спецслужбы действуют очень агрессивно, в том числе и в вербовке эстонских граждан: они умеют создавать различные манипулятивные ситуации и оказывать давление на граждан Эстонии. Вместе с тем гендиректор КаПо подчеркнул, что ехать учиться в российские вузы тоже не рекомендуется, ведь данный случай показывает, каким образом там вербуют людей, в том числе самых обычных, которые могут думать, что у них нет доступа к секретной информации или что они не знают никого важного. Такие люди, по словам Паллосона, тоже представляют интерес для российских спецслужб, потому что те вербуют агентов на очень долгую перспективу - кто знает, когда они пригодятся.
Главный государственный прокурор Таави Перн не стал отвечать на вопрос Delfi, какие показания дал Морозов в суде. „Соглашение было достигнуто обычным образом“, - коротко сказал он, не ответив и на вопрос, признал ли Морозов свою вину. Однако, по словам Перна, прокуратура приговором удовлетворена.
Обзоры и аналитические выкладки Морозова, по словам гендиректора КаПо, были очень толковыми. Опыт работы Морозова на должности профессора международных отношений помогал ему очень хорошо подмечать важные вещи. Информация, которой он делился и собирал воедино, давала очень адекватное представление о ситуации в Эстонии и слабых местах нашего государства. Паллосон еще раз подчеркнул, что Морозов делал все это не ради денег, однако в России за проделанную работу его практически не поощряли.
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