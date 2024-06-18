Гендиректор КаПо: Морозова завербовали еще в девяностые. В Эстонии он работал 14 лет

Это начальство, по словам гендиректора КаПо, поставило перед Морозовым задачи, которые тот должен был выполнять в Эстонии, и обеспечило ему дополнительную подготовку. Когда профессор приехал в Эстонию, он уже был российским агентом и оставался им в течение 14 лет, пока здесь работал.

„Морозов был агентом 30 лет, - рассказал Паллосон. - Первую половину этого времени статус агента находился в замороженном состоянии, поскольку Морозов жил в России и не имел выхода на российскую военную разведку. В январе 2010 года, когда он переехал в Эстонию и устроился на работу преподавателем в Тартуский университет , он по своей воле сообщил об этом своему агентурному начальству“.

Генеральный директор Департамента полиции безопасности ( КаПо ) Марго Паллосон добавил, что Морозов был завербован еще в начале 90-х годов во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете, где он проходил подготовку на военной кафедре. „Это классическое место, где Россия вербует агентов, - сказал он и добавил: - Я хотел бы подчеркнуть, что Морозов был обычным агентом, а не кадровым офицером - это важное различие“.

Также, по словам Перна, Морозов получал вознаграждение за свою разведывательную деятельность, но суммы по сравнению с зарплатой профессора были незначительными.

Главный государственный прокурор Таави Перн сообщил, что, согласно приговору, Морозов давно сотрудничал с ГРУ . Ему было поручено собирать информацию о внутренней политике Эстонии в области обороны и безопасности, а также о выборах, инфраструктуре и социальной интеграции. Он делился информацией, представляющей угрозу для безопасности Эстонии. У Морозова не было доступа к государственной тайне, но, как ученый, он имел доступ к информации, представляющей интерес для ГРУ.

18 июня Харьюский уездный суд признал Вячеслава Морозова виновнымм в деятельности против эстонского государства в интересах и от имени иностранной разведывательной службы по статье 2342(1) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет и 3 месяца.

По словам Паллосона, университет не был главной целью Морозова, а лишь платформой. Подвизаясь профессором Тартуского университета, он имел как очень хороший статус, так и доступ к конференциям, рабочим группам и людям. И он этим пользовался. Главной целью Морозова был сбор информации о внутренней, внешней и оборонной политике Эстонии. Обо всем, что имело отношение к безопасности и людям, вовлеченным в нее.

Паллосон добавил, что Морозов не раз выступал, говоря на темы об уязвимости Эстонии. Он собирал информацию из разных источников, из исследований, из наблюдений. По словам гендиректора КаПо, „важно помнить, что российская разведка никогда не откладывает информацию в долгий ящик“, а использует ее для планирования дальнейшей разведывательной и диверсионной деятельности, вплоть до военной агрессии против Эстонии.

Вместе с тем, по словам Паллосона, Морозов передавал информацию о жителях Эстонии, их личные данные, персональные характеристики, на которые опять же могли ориентироваться российские спецслужбы при вербовке очередных новобранцев.

„Следует отметить один важный момент, - подчеркнул Паллосон. - Он был агентом российской военной разведки ГРУ. Такие агенты активируются при условии, что военное руководство России принимает решение о начале какого-либо давления или агрессии против Эстонии“.

Информацию, как сообщил гендиректор Департамента полиции безопасности, Морозов в основном передавал на встречах в России, куда он регулярно выезжал. Вместе с тем у него был инструмент связи, с помощью которого он мог передавать данные. Действовал профессор в одиночку и никому о своей деятельности не рассказывал.