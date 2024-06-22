Экономика
22.06.2024, 11:57

Владельцы самого энергоемкого предприятия Эстонии решили, что с них хватит: компания должна вырабатывать энергию самостоятельно

 
Ежегодные счета за электроэнергию компании Estonian Cell достигают двадцати миллионов евро.
Ежегодные счета за электроэнергию компании Estonian Cell достигают двадцати миллионов евро.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В ближайшие несколько лет в волости Вяйке-Маарья будет построен крупный ветропарк, принадлежащий компании Sunly и владельцу Estonian Cell - концерну Heinzel.

Компания-производитель древесной массы Estonian Cell считается одним из крупнейших потребителей энергии в Эстонии. Когда разразился энергетический кризис, предприятие несколько раз останавливало производство, поскольку расходы стали непосильными. По словам главы компании Сийри Лахе, в 2022 году счета Estonian Cell за электроэнергию составили 44 миллиона евро.

При таких затратах на энергоснабжение производство становится неконкурентоспособным. Компания потеряла нескольких клиентов, и это сказалось и на следующем периоде. Чтобы сократить расходы, прошлым летом компания была вынуждена уволить 10% своих сотрудников. В итоге предприятие все равно оказалось в минусе: в прошлом году убытки составили 23 миллиона евро. Столько же Estonian Cell заплатила в 2023 году за электроэнергию. По словам Лахе, стоимость электроснабжения составляет 32% от производственных затрат.

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