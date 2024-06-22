22.06.2024, 11:57
Владельцы самого энергоемкого предприятия Эстонии решили, что с них хватит: компания должна вырабатывать энергию самостоятельно
ФОТО: | Delfi Meedia
В ближайшие несколько лет в волости Вяйке-Маарья будет построен крупный ветропарк, принадлежащий компании Sunly и владельцу Estonian Cell - концерну Heinzel.
Компания-производитель древесной массы Estonian Cell считается одним из крупнейших потребителей энергии в Эстонии. Когда разразился энергетический кризис, предприятие несколько раз останавливало производство, поскольку расходы стали непосильными. По словам главы компании Сийри Лахе, в 2022 году счета Estonian Cell за электроэнергию составили 44 миллиона евро.
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