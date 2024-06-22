Владельцы самого энергоемкого предприятия Эстонии решили, что с них хватит: компания должна вырабатывать энергию самостоятельно

Компания-производитель древесной массы Estonian Cell считается одним из крупнейших потребителей энергии в Эстонии. Когда разразился энергетический кризис, предприятие несколько раз останавливало производство, поскольку расходы стали непосильными. По словам главы компании Сийри Лахе , в 2022 году счета Estonian Cell за электроэнергию составили 44 миллиона евро.

При таких затратах на энергоснабжение производство становится неконкурентоспособным. Компания потеряла нескольких клиентов, и это сказалось и на следующем периоде. Чтобы сократить расходы, прошлым летом компания была вынуждена уволить 10% своих сотрудников. В итоге предприятие все равно оказалось в минусе: в прошлом году убытки составили 23 миллиона евро. Столько же Estonian Cell заплатила в 2023 году за электроэнергию. По словам Лахе, стоимость электроснабжения составляет 32% от производственных затрат.