Андрей Вестеринен получил от молодого человека 2000 евро за освобождение от армии. Комиссия защиты прав потребителей постановила деньги вернуть

ArmyLaw - фирма бывшего участника военной миссии, а ныне юриста Андрея Вестеринена находится под уголовным следствием, так как предлагала услугу по уклонению от срочной военной службы. Вестеринен обещал клиентам, что услуга предоставляется в рамках закона.

Один из клиентов Вестеринена подал в этом году жалобу в Комиссию по потребительским спорам. Клиент пояснил, что 3 марта прошлого года он заключил договор с OÜ ArmyLaw, целью которого было избежать на законном основании призыва клиента на срочную военную службу. Вестеринен обещал оказать для этого юридическую помощь в составлении документов. По договору стоимость услуги была определена в размере 2000 евро.