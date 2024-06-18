Новости Эстонии
18.06.2024, 19:38

Андрей Вестеринен получил от молодого человека 2000 евро за освобождение от армии. Комиссия защиты прав потребителей постановила деньги вернуть

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Андрей Вестеринен
Андрей Вестеринен
ФОТО: ERKI PÄRNAKU | ÕHTULEHT

Фирма Андрея Вестеринена продолжила работать с новыми клиентами в прежнем режиме даже после того, как полиция признала ее подозреваемой в преступлении, пишет портал Delfi.

ArmyLaw - фирма бывшего участника военной миссии, а ныне юриста Андрея Вестеринена находится под уголовным следствием, так как предлагала услугу по уклонению от срочной военной службы. Вестеринен обещал клиентам, что услуга предоставляется в рамках закона.

Один из клиентов Вестеринена подал в этом году жалобу в Комиссию по потребительским спорам. Клиент пояснил, что 3 марта прошлого года он заключил договор с OÜ ArmyLaw, целью которого было избежать на законном основании призыва клиента на срочную военную службу. Вестеринен обещал оказать для этого юридическую помощь в составлении документов. По договору стоимость услуги была определена в размере 2000 евро.

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