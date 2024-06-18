18.06.2024, 19:38
Андрей Вестеринен получил от молодого человека 2000 евро за освобождение от армии. Комиссия защиты прав потребителей постановила деньги вернуть(19)
ФОТО: ERKI PÄRNAKU | ÕHTULEHT
Фирма Андрея Вестеринена продолжила работать с новыми клиентами в прежнем режиме даже после того, как полиция признала ее подозреваемой в преступлении, пишет портал Delfi.
ArmyLaw - фирма бывшего участника военной миссии, а ныне юриста Андрея Вестеринена находится под уголовным следствием, так как предлагала услугу по уклонению от срочной военной службы. Вестеринен обещал клиентам, что услуга предоставляется в рамках закона.
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