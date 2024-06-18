ЧП и криминал
18.06.2024, 14:56

В ДТП погиб 14-летний мальчик

 
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
ФОТО: PPA

Сегодня в 12:50 в Хаапсалу в деревне Панга на 6-м километре дороги Парила-Кийдева произошло ДТП, в котором автомобиль наехал на 14-летнего мальчика.

По первоначальной информации, подросток двигался по правой обочине в сторону Кийдева, толкая рядом мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Подросток скончался на месте происшествия. Разрешенная скорость движения на этом отрезке составляет 90 км/ч. Водитель автомобиля был трезв и имел водительские права соответствующей категории.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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