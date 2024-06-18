В ДТП погиб 14-летний мальчик

По первоначальной информации, подросток двигался по правой обочине в сторону Кийдева, толкая рядом мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Подросток скончался на месте происшествия. Разрешенная скорость движения на этом отрезке составляет 90 км/ч. Водитель автомобиля был трезв и имел водительские права соответствующей категории.