Проект Rail Baltica не будет полностью завершен к 2030 году ни в одной из стран Балтии

„Я на самом деле верю, что часть этого проекта можно было бы реализовать [до 2030 года], но полностью к 2030 году ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии эта трасса не будет полностью построена. Однако мы работаем над тем, чтобы функционально соединить страны Балтии к 2030 году“, - заявила Грушкевица.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли санкции со стороны Европейского союза, если проект не будет реализован в установленные сроки, представитель RB Rail отметила, что риск заключается в потере финансирования. „Самое большое наказание будет, если мы действительно этого не сделаем. Мы можем потерять привлеченное финансирование и то, что вложено, нам придется вернуть“, - добавила Грушкевица.

Она также отметила, что у проекта Rail Baltica есть три приоритета: соединить страны Балтии железной дорогой, как можно скорее создать коридор военной мобильности НАТО и подумать о пользе для Латвии. „Ясно, что этот проект должен быть максимально использован в пользу Латвии. Поэтому нам нужно также подключить Ригу, аэропорт и очень важно подключить и региональные станции“, - заявила Грушкевица.

Как сообщалось ранее, согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в Балтии может составить 23,8 миллиарда евро, в том числе 15,3 миллиарда евро на первый этап проекта, из них 6,4 миллиарда евро - в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод от 2017 года показал, что в целом проект обойдется в 5,8 миллиарда евро.

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