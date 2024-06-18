Эстонское машиностроительное предприятие закрывает подразделение и сокращает 17 человек

По данным Кассы по безработицы, на прошлой неделе о предстоящем коллективном сокращении уведомило только одно предприятие. Это предприятие обрабатывающей промышленности AS SAMI Tootmine. Компания планирует сократить 17 человек, потому что закрывает производственную единицу в Отепя .

AS SAMI Tootmine является дочерней компанией AS SAMI, машиностроительного предприятия с более чем 30-летним опытом работы. Если SAMI grupp давал в Сауэ, Отепя и Валга работу 160 сотрудникам, то в SAMI Tootmine в первом квартале года работали 119 человек.