Экономика
18.06.2024, 13:36

Эстонское машиностроительное предприятие закрывает подразделение и сокращает 17 человек

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Антти Пахапилл
Антти Пахапилл
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Действующее по всей Эстонии машиностроительное предприятие SAMI в ходе реорганизации закрывает одно из трех производств и сокращает к концу года 17 работников.

По данным Кассы по безработицы, на прошлой неделе о предстоящем коллективном сокращении уведомило только одно предприятие. Это предприятие обрабатывающей промышленности AS SAMI Tootmine. Компания планирует сократить 17 человек, потому что закрывает производственную единицу в Отепя.

AS SAMI Tootmine является дочерней компанией AS SAMI, машиностроительного предприятия с более чем 30-летним опытом работы. Если SAMI grupp давал в Сауэ, Отепя и Валга работу 160 сотрудникам, то в SAMI Tootmine в первом квартале года работали 119 человек.

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