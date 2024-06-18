18.06.2024, 13:36
Эстонское машиностроительное предприятие закрывает подразделение и сокращает 17 человек(29)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Действующее по всей Эстонии машиностроительное предприятие SAMI в ходе реорганизации закрывает одно из трех производств и сокращает к концу года 17 работников.
По данным Кассы по безработицы, на прошлой неделе о предстоящем коллективном сокращении уведомило только одно предприятие. Это предприятие обрабатывающей промышленности AS SAMI Tootmine. Компания планирует сократить 17 человек, потому что закрывает производственную единицу в Отепя.
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