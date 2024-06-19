ЧП и криминал
19.06.2024, 09:35

„Экстремальный риск побега“. Суд США не освободил эстонских криптомиллионеров под залог на период рассмотрения дела

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ПРОКУРОРЫ, О КАКОМ ПОБЕГЕ ВЫ ГОВРИТЕ? Иван Турыгин и Сергей Потапенко в Таллинне за три месяца до экстрадиции в США.
ПРОКУРОРЫ, О КАКОМ ПОБЕГЕ ВЫ ГОВРИТЕ? Иван Турыгин и Сергей Потапенко в Таллинне за три месяца до экстрадиции в США.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Криптомиллионеры предложили властям США выпустить их из-под стражи до суда под залог в размере 5,6 миллиона евро в виде принадлежащей родственникам и соседям недвижимости, пишет издание Eesti Ekspress.

До судебного процесса выданные США эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39) останутся под стражей, чтобы не допустить их побега.

Объясняя на прошлой неделе суду города Сиэтла необходимость оставить подсудимых под стражей, прокуроры ссылались на то, что существует далеко не гипотетический риск их побега, кроме того, подсудимые располагают значительными финансовыми ресурсами в виде криптовалюты.

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