„Экстремальный риск побега“. Суд США не освободил эстонских криптомиллионеров под залог на период рассмотрения дела

До судебного процесса выданные США эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39) останутся под стражей, чтобы не допустить их побега.

Объясняя на прошлой неделе суду города Сиэтла необходимость оставить подсудимых под стражей, прокуроры ссылались на то, что существует далеко не гипотетический риск их побега, кроме того, подсудимые располагают значительными финансовыми ресурсами в виде криптовалюты.