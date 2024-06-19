19.06.2024, 09:35
„Экстремальный риск побега“. Суд США не освободил эстонских криптомиллионеров под залог на период рассмотрения дела(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Криптомиллионеры предложили властям США выпустить их из-под стражи до суда под залог в размере 5,6 миллиона евро в виде принадлежащей родственникам и соседям недвижимости, пишет издание Eesti Ekspress.
До судебного процесса выданные США эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39) останутся под стражей, чтобы не допустить их побега.
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