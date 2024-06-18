Чемпионат Европы — 2024: Португалия обыграла Чехию, забив на последних минутах

Португалия доминировала на протяжении всего поединка, но не смогла воплотить свое превосходство в голы в первом тайме.

Во втором тайме Чехия вышла вперед. На 62-й минуте Лукаш Провод пробил из-за пределов штрафной с 25 метров и отправил мяч в левый угол. Португалия недолго уступала в счете, и на 69-й минуте счет сравнялся. Мендеш пробил головой, но чешский вратарь отбил мяч прямо на ногу своему защитнику Граначу и мяч залетел в ворота. В компенсированное ко второму тайму время португальские футболисты вырвали победу. Консейсау вышел на замену на 90-й минуте, а спустя две минуты поставил победную точку.