Чемпионат Европы — 2024: Турция и Грузия устроили настоящий триллер
Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче группы F сборная Грузии проиграла команде Турции (1:3).
Турецкая сборная с первых минут завладела инициативой и уже на 12-й минут могла выйти вперед. Бардакджи пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через минуту Айхан попал в штангу. Грузинские футболисты не стали отсиживаться в обороне и тут же ответили опасной контратакой. На 25-й минуте Мюльдюр отправил мяч в ближнюю девятку. Через две минуты Турция забила второй, но вскоре этот гол был отменен из-за офсайда. Спустя пять минут Грузия забила свой первый исторический гол на турнире. Микаутадзе в касание переправил мяч в ближний угол.
На 65-й минуте 19-летний Гюлер пробил с дальней дистанции, и мяч залетел точно в дальнюю девятку. Спустя пару минут Кочорашвили попал в перекладину. На последних минутах счет мог стать равным. Мяч сначала попал в штангу, а потом турки заблокировали удар Давиташвили. Далее Актюркоглу забивал третий мяч в пустые ворота Грузии, так как Мамардашвили прибежал в чужую штрафную площадь во время углового.
Турнирная таблица:
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