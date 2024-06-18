Чемпионат Европы — 2024: Турция и Грузия устроили настоящий триллер

Турецкая сборная с первых минут завладела инициативой и уже на 12-й минут могла выйти вперед. Бардакджи пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через минуту Айхан попал в штангу. Грузинские футболисты не стали отсиживаться в обороне и тут же ответили опасной контратакой. На 25-й минуте Мюльдюр отправил мяч в ближнюю девятку. Через две минуты Турция забила второй, но вскоре этот гол был отменен из-за офсайда. Спустя пять минут Грузия забила свой первый исторический гол на турнире. Микаутадзе в касание переправил мяч в ближний угол.