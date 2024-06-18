Более сотни членов партии Eesti 200 выступили за проведение внеочередных выборов руководства в июле

Террас объяснил, что не смог опубликовать призыв в виде поста, так как модератор группы не пропустил такую публикацию. Кто именно из однопартийцев воспрепятствовал публикации, Террас сообщить не пожелал, поскольку, по его словам, он в этом полностью не уверен.