18.06.2024, 11:56
Более сотни членов партии Eesti 200 выступили за проведение внеочередных выборов руководства в июле(3)
ФОТО: TEELE TOOVA | DELFI MEEDIA
Вице-председатель партии Eesti 200 Хендрик Террас опубликовал в партийной группе в Facebook комментарий, в котором призвал однопартийцев поддержать проведение внутрипартийных выборов уже через пару недель.
Террас объяснил, что не смог опубликовать призыв в виде поста, так как модератор группы не пропустил такую публикацию. Кто именно из однопартийцев воспрепятствовал публикации, Террас сообщить не пожелал, поскольку, по его словам, он в этом полностью не уверен.
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