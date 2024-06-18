Новости Эстонии
18.06.2024, 11:56

Более сотни членов партии Eesti 200 выступили за проведение внеочередных выборов руководства в июле

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Маргус Цакхна
Маргус Цакхна
ФОТО: TEELE TOOVA | DELFI MEEDIA

Вице-председатель партии Eesti 200 Хендрик Террас опубликовал в партийной группе в Facebook комментарий, в котором призвал однопартийцев поддержать проведение внутрипартийных выборов уже через пару недель.

Террас объяснил, что не смог опубликовать призыв в виде поста, так как модератор группы не пропустил такую публикацию. Кто именно из однопартийцев воспрепятствовал публикации, Террас сообщить не пожелал, поскольку, по его словам, он в этом полностью не уверен.

„Дорогие однопартийцы! На данный момент мы с командой собрали 115 подписей для созыва внеочередного общего собрания в воскресенье, 7 июля, в 14 часов“, - написал Террас в разделе комментариев.

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