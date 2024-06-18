ГРАФИК | Названы любимые бренды жителей Эстонии

Опрос, проводимый уже в 15-й раз, определил любимые бренды жителей Эстонии. YouTube, который в последние годы оставался самым популярным брендом, в этом году занял второе место после Kalev, при этом отрыв Kalev от ближайшего конкурента невелик. Gmail занял третье место, немного опередив прошлогодний Swedbank. Smart-ID также вошёл в пятёрку лидеров.

Катрин Мяннастэ, научный эксперт Kantar Emor, рассказала, что Kalev одинаково нравится как молодым (до 25 лет), так и старшим (старше 50) возрастным группам. Лидерство Kalev во многом основано на его высокой популярности среди этих возрастных групп. YouTube по-прежнему любимец молодых мужчин, чаще неэстонцев по национальности.

„Десятка самых популярных брендов состоит в основном из тех же брендов, что и в прошлом году, но в конкурентной борьбе все ещё можно наблюдать определённые изменения“, - сказала Мяннастэ. Например, в этом году Gmail и Google поменялись местами: люди чаще выбирают службу электронной почты Google в качестве любимой, чем сам зонтичный бренд. Бренд цифровой идентификации Smart-ID впервые вошёл в пятёрку самых любимых брендов, завоевав популярность и среди людей старше 50 лет.

Если посмотреть на десятку самых привлекательных брендов, люди в Эстонии по-прежнему больше всего ценят цифровые и технологические бренды, четыре из которых входят в первую десятку. Помимо уже упомянутых YouTube, Gmail и Smart-ID, Apple прочно остаётся в первой десятке.

Между розничными сетями сохраняется жёсткая конкуренция. „Предпочтение Lidl, популярность которого выросла в прошлом году и опередила Coop, похоже, несколько охладилось, и в этом году Lidl снова отстаёт от Coop. Из брендов, не входящих в первую десятку, Maxima (11-е место) сумела сохранить стабильную привлекательность, симпатия к Selver (12-13-е место) снова начала расти“, — прокомментировала Мяннастэ.