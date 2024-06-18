18.06.2024, 09:35
Ссора в коалиции. Ляэнеметс: Вырклаэв опять в одиночку готовит на коленке какой-то план, где найти деньги(10)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
На прошлой неделе обнаружилось, что правительство как бы не имело представления, что бюджет сферы обороны нуждается в дополнительных вливаниях в размере 1,6 млрд евро. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия - СДП), Партия реформ оставила остальных членов коалиции в неведении. Об этом пишет Delfi.
Ляэнеметс признал, что коалиция не обсуждала совместно, где найти 1,6 миллиарда, крайне необходимых для оборонных расходов. „Я слышал, что министр финансов встречается где-то в кабинете с министром обороны и составляет некий план финансирования“, - сказал Ляэнеметс.
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