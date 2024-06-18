Ссора в коалиции. Ляэнеметс: Вырклаэв опять в одиночку готовит на коленке какой-то план, где найти деньги

На прошлой неделе обнаружилось, что правительство как бы не имело представления, что бюджет сферы обороны нуждается в дополнительных вливаниях в размере 1,6 млрд евро. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия - СДП), Партия реформ оставила остальных членов коалиции в неведении. Об этом пишет Delfi.