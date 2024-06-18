Кандидатуры руководства ЕС не удалось согласовать на саммите, Каллас все еще в фаворитах

Участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению о назначении нового руководства Евросоюза. Об этом в ночь на вторник, 18 июня, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, пишет DW.com.

По словам источников агентства dpa среди дипломатов, одной из причин разногласий стало то, что представители правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), в которую входят немецкие Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), хотели добиться того, чтобы назначение на пост председателя Европейского совета не было закреплено сразу на пять лет. Это означало бы, что теоретически ЕНП могла бы претендовать на этот пост через два с половиной года. Однако с этим предложением не были согласны социал-демократы.

ЕНП стала самой сильной политической силой на прошедших в начале июня выборах в Европарламент. Поэтому считалось вероятным, что ее главный кандидат Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сможет остаться председателем Комиссии ЕС еще на пять лет.

Фаворитом на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности считается премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а на пост председателя Европейского совета рассматривается кандидатура бывшего португальского премьера Антониу Кошты, представителя второй крупнейшей фракции в ЕП, то есть социал-демократов.

Следующая встреча глав государств и правительств стран ЕС пройдет в конце следующей недели. На ней будут вновь обсуждаться кандидатуры на высшие посты Европейского Союза.

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