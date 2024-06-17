ФОТО и ВИДЕО | В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьюмаа погиб человек

Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт. На данный момент закрыто направление движения в сторону Тарту.

По предварительным данным, 37-летняя женщина въехала на своем автомобиле Tesla в прицеп грузовика. Ее травмы были настолько серьезными, что она скончалась на месте. Пассажиров в машине не было.

За рулем грузовика находился 25-летний мужчина, трезвый и имеющий водительские права соответствующей категории.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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