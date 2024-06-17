Новости Эстонии
17.06.2024, 20:17

Террористы нанесли удар морским дроном по судну, безопасность которого обеспечивала эстонская фирма. Повреждения были серьезными

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Фото из архива: теплоход Tutor два года назад
Фото из архива: теплоход Tutor два года назад
ФОТО: ED COOKE | VESSELFINDER.COM

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном хуситы впервые нанесли в Красном море удар по торговому судну морским дроном. Все члены экипажа и находившиеся на борту сотрудники эстонской охранной фирмы спаслись, пишет Eesti Ekspress.

В прошлую среду жертвой атаки хуситов стало судно для перевозки угля Tutor, работающее под флагом Либерии. Йеменские повстанцы хуситы, которых США с весны этого года включили в список террористических группировок, нанесли два удара: один — беспилотным морским дроном, другой — ракетой. Это первый случай, когда хуситы применили дрон по торговому судну.

В результате атаки принадлежащий грекам теплоход Tutor получил серьезные повреждения и лег в дрейф. Все члены экипажа — большинство из них филиппинцы, выжили. Нашли и одного моряка, который поначалу считался пропавшим без вести. Хотя на первый взгляд этот случай может показаться далекой для нас проблемой — у Эстонии же нет торговых судов в тех краях, но у атаки на Tutor всё же есть с нами прямая связь: судно охранялось эстонской фирмой.

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