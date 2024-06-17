Террористы нанесли удар морским дроном по судну, безопасность которого обеспечивала эстонская фирма. Повреждения были серьезными

В прошлую среду жертвой атаки хуситов стало судно для перевозки угля Tutor, работающее под флагом Либерии. Йемен ские повстанцы хуситы, которых США с весны этого года включили в список террористических группировок, нанесли два удара: один — беспилотным морским дроном, другой — ракетой. Это первый случай, когда хуситы применили дрон по торговому судну.

В результате атаки принадлежащий грекам теплоход Tutor получил серьезные повреждения и лег в дрейф. Все члены экипажа — большинство из них филиппинцы, выжили. Нашли и одного моряка, который поначалу считался пропавшим без вести. Хотя на первый взгляд этот случай может показаться далекой для нас проблемой — у Эстонии же нет торговых судов в тех краях, но у атаки на Tutor всё же есть с нами прямая связь: судно охранялось эстонской фирмой.