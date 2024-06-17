17.06.2024, 20:17
Террористы нанесли удар морским дроном по судну, безопасность которого обеспечивала эстонская фирма. Повреждения были серьезными(46)
ФОТО: ED COOKE | VESSELFINDER.COM
На прошлой неделе поддерживаемые Ираном хуситы впервые нанесли в Красном море удар по торговому судну морским дроном. Все члены экипажа и находившиеся на борту сотрудники эстонской охранной фирмы спаслись, пишет Eesti Ekspress.
В прошлую среду жертвой атаки хуситов стало судно для перевозки угля Tutor, работающее под флагом Либерии. Йеменские повстанцы хуситы, которых США с весны этого года включили в список террористических группировок, нанесли два удара: один — беспилотным морским дроном, другой — ракетой. Это первый случай, когда хуситы применили дрон по торговому судну.
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