ФОТО | Лило как из ведра: многие улицы в Таллинне ушли под воду

Синоптики заранее прогнозировали, что в понедельник во во многих местах пройдут дожди, прогремят грозы. Кое-где осадки будут сильными, возможен град. Вечером на островах облачность поредеет, вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений 2-8 метров в секунду, при грозе может быть более сильный и порывистый.

Во вторник ожидается переменная облачность или малооблачная погода. Местами дожди, велика вероятность грозы. Ветер западный 3-9 метров в секунду, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла.

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