ВИДЕО | Воры в масках попытались обокрасть автомастерскую, но что-то пошло не так

8 июня воры наведались в автомастерскую Hõbenool, расположенную в Кадрина, в уезде Ляэне-Вирумаа. В этот день один из владельцев автомастерской Мяртен Рийм ремонтировал свой винтажный автомобиль до утра.

„Я ничего не замечал, но позже выяснилось, что я всегда в своих движениях и действиях отставал от воров на несколько десятков секунд. Но, к счастью, воров заметили владельцы территории, которые вызвали полицию, прибывшую очень быстро“, - рассказал Мяртен.

Позже на территории Hõbenool были найдены украденные велосипеды и лопата для снега.

Из видеозаписей с камер наблюдения смонтировали впечатляющий криминальный ролик, который показывает, что в хорошо охраняемых местах невозможно сделать ни шагу, не оказавшись, так сказать, в прямом эфире.

Если кто-то узнает воров на видео, полиция ждет информации по адресу электронной почты tanel.lees@politsei.ee.

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