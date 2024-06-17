ВИДЕО | Воры в масках попытались обокрасть автомастерскую, но что-то пошло не так
Два вора на украденных велосипедах приехали в автомастерскую Hõbenool в Кадрина, попали в поле зрения множества камер, а при появлении полиции сбежали, оставив украденную лопату и велосипеды.
8 июня воры наведались в автомастерскую Hõbenool, расположенную в Кадрина, в уезде Ляэне-Вирумаа. В этот день один из владельцев автомастерской Мяртен Рийм ремонтировал свой винтажный автомобиль до утра.
„Я ничего не замечал, но позже выяснилось, что я всегда в своих движениях и действиях отставал от воров на несколько десятков секунд. Но, к счастью, воров заметили владельцы территории, которые вызвали полицию, прибывшую очень быстро“, - рассказал Мяртен.
Позже на территории Hõbenool были найдены украденные велосипеды и лопата для снега.
Из видеозаписей с камер наблюдения смонтировали впечатляющий криминальный ролик, который показывает, что в хорошо охраняемых местах невозможно сделать ни шагу, не оказавшись, так сказать, в прямом эфире.
Если кто-то узнает воров на видео, полиция ждет информации по адресу электронной почты tanel.lees@politsei.ee.
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