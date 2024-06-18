ГРАФИК | Рейтинги партий: „Правые“ обошли Eesti 200 и преодолели избирательный барьер

По данным июньского опроса, самую высокую поддержку по-прежнему имеет партия Isamaa, которую поддерживают 23% граждан Эстонии, имеющих право голоса и партийные предпочтения.

Далее идет Партия реформ, рейтинг которой по сравнению с майским исследованием немного подрос (в мае — 17%, в июне — 20%) и Социал-демократическая партия (17%).

Показатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) составляет 15%, но поскольку опрос проводился в начале месяца, на его результаты не оказали влияние события, которые произошли в партии в середине июня (исключение и выход из партии ряда известных политиков).

На пятой позиции в июне находится Центристская партия, рейтинг которой по сравнению с маем немного вырос (в мае — 8%, в июне — 11%).

Уменьшилась поддержка партии Eesti 200, которая снизилась в июне ниже избирательного барьера (в мае — 6%, в июне — 4%). Рейтинг Eesti 200 сейчас ниже, чем у не входящей в парламент партии „Правые“ (в июне — 5%).

„Зеленых“ поддерживает 1% респондентов, партию KOOS – 2% и все другие партии вместе — 1% опрошенных граждан Эстонии, имеющих право голоса. 1% респондентов отдали бы свой голос за индивидуальных кандидатов.

Общая поддержка у партий, входящих в правящую коалицию, составила в июне 41%, у оппозиционных партий — 49%. У непредставленных в парламенте партий — 9%. В мае эти цифры были соответственно 42%, 46% и 10%, то есть существенных изменений за месяц не произошло.

Исследование проводилось 1-11 июня 2024 года. По всей Эстонии было опрошено 889 человек — граждан Эстонии, достигших 18-летнего возраста.

При составлении партийных рейтингов за основу брались респонденты, имеющие партийное предпочтение.

Пояснение к цветам под графиком: первой идет Партия реформ (желтый цвет), далее – EKRE, Центристская партия, Eesti 200, СДП, Isamaa, Объединенная левая партия, „Правые“, „Зеленые“, Koos, другие партии, индивидуальные кандидаты.

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