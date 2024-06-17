Новости Эстонии
17.06.2024, 15:15

Глава комиссии Рийгикогу встречается с военными: где взять 1,6 млрд? Какие есть варианты?

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Аннели Аккерманн
Аннели Аккерманн
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) встречается сегодня с чиновниками Министерства обороны, чтобы обсудить, где можно было изыскать 1,6 миллиарда евро, которые нужны для закупки боеприпасов. Об этом пишет Delfi.

По словам Аккерманн, сегодняшняя встреча будет посвящена решению проблемы по поиску 1,6 млрд евро, в которых нуждается сфера безопасности. „Честно говоря, сама я слышала о необходимости этого финансирования не больше, чем писали в прессе, и хочу просто получить картину“, - сказала она и добавила, что считает нахождение такой суммы возможным.

Поэтому, по словам главы парламентской комиссии, нужно обсудить, каким мог бы быть этот план финансирования и из чего он мог бы состоять. Сегодня Аккерманн встретится с новым командующим Силами обороны и чиновниками Министерства обороны.

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