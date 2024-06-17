17.06.2024, 15:15
Глава комиссии Рийгикогу встречается с военными: где взять 1,6 млрд? Какие есть варианты?(38)
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) встречается сегодня с чиновниками Министерства обороны, чтобы обсудить, где можно было изыскать 1,6 миллиарда евро, которые нужны для закупки боеприпасов. Об этом пишет Delfi.
По словам Аккерманн, сегодняшняя встреча будет посвящена решению проблемы по поиску 1,6 млрд евро, в которых нуждается сфера безопасности. „Честно говоря, сама я слышала о необходимости этого финансирования не больше, чем писали в прессе, и хочу просто получить картину“, - сказала она и добавила, что считает нахождение такой суммы возможным.
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