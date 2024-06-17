Глава комиссии Рийгикогу встречается с военными: где взять 1,6 млрд? Какие есть варианты?

По словам Аккерманн, сегодняшняя встреча будет посвящена решению проблемы по поиску 1,6 млрд евро, в которых нуждается сфера безопасности. „Честно говоря, сама я слышала о необходимости этого финансирования не больше, чем писали в прессе, и хочу просто получить картину“, - сказала она и добавила, что считает нахождение такой суммы возможным.