ФОТО: Roman Samborskyi | Shutterstock
Экономика
18.06.2024, 07:00

Бизнес-тренер: В Эстонии криптовалютой занимаются все — от таксиста до юриста

 

Облагается ли криптовалюта налогом в Эстонии, почему к нам приезжают многие, чтобы открыть свою криптофирму, и можно ли заменить реальные евро на цифровые деньги? RusDelfi поговорил с Виталием Филимоновым, сертифицированным бизнес-тренером, основателем Первой Балтийской Академии Трейдинга.

Наверное, в современном мире торговать на криптобирже пытаются почти все.

Однозначно — от мала до велика, от таксиста до юриста. Крипта — это не „фантики“, с ней можно работать. Тем более, эта цифровая валюта решает конкретные проблемы нашего мира — а именно, трансграничные переводы. Ни одна платежная система в мире не может сделать того, что может легко сделать крипта — транспортировка ценности с точки А в точку Б буквально за минуту. И за копеечные комиссии.

Виталий Филимонов

Тебе могут сказать: ненастоящие деньги, потому что нельзя потрогать

Я слышал такое мнение очень часто. С возрастом мы все без исключения становимся консерваторами. Вот тогда и начинается: „Не могу потрогать“.

Windows тоже не можем потрогать, операционную систему Macintosh тоже не можем. Но они выполняют функции, как ни крути. Часто говорят, что крипта — это пирамида. Как МММ. Ну, и самый популярный аргумент, что криптавалюта — это фантики. На самом деле, это глупость, потому что

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