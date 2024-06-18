Бизнес-тренер: В Эстонии криптовалютой занимаются все — от таксиста до юриста

Облагается ли криптовалюта налогом в Эстонии, почему к нам приезжают многие, чтобы открыть свою криптофирму, и можно ли заменить реальные евро на цифровые деньги? RusDelfi поговорил с Виталием Филимоновым, сертифицированным бизнес-тренером, основателем Первой Балтийской Академии Трейдинга.
Наверное, в современном мире торговать на криптобирже пытаются почти все.
Однозначно — от мала до велика, от таксиста до юриста. Крипта — это не „фантики“, с ней можно работать. Тем более, эта цифровая валюта решает конкретные проблемы нашего мира — а именно, трансграничные переводы. Ни одна платежная система в мире не может сделать того, что может легко сделать крипта — транспортировка ценности с точки А в точку Б буквально за минуту. И за копеечные комиссии.
Тебе могут сказать: ненастоящие деньги, потому что нельзя потрогать
Я слышал такое мнение очень часто. С возрастом мы все без исключения становимся консерваторами. Вот тогда и начинается: „Не могу потрогать“.