Бизнес-тренер: В Эстонии криптовалютой занимаются все — от таксиста до юриста

Наверное, в современном мире торговать на криптобирже пытаются почти все.

Однозначно — от мала до велика, от таксиста до юриста. Крипта — это не „фантики“, с ней можно работать. Тем более, эта цифровая валюта решает конкретные проблемы нашего мира — а именно, трансграничные переводы. Ни одна платежная система в мире не может сделать того, что может легко сделать крипта — транспортировка ценности с точки А в точку Б буквально за минуту. И за копеечные комиссии.

Тебе могут сказать: ненастоящие деньги, потому что нельзя потрогать

Я слышал такое мнение очень часто. С возрастом мы все без исключения становимся консерваторами. Вот тогда и начинается: „Не могу потрогать“.

Windows тоже не можем потрогать, операционную систему Macintosh тоже не можем. Но они выполняют функции, как ни крути. Часто говорят, что крипта — это пирамида. Как МММ. Ну, и самый популярный аргумент, что криптавалюта — это фантики. На самом деле, это глупость, потому что

Эта статья открыта только для подписчиков. NB! Если вы уже подписаны на Delfi, обновите веб-страницу или обратитесь в службу поддержки клиентов Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты