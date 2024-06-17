Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего Романа

В субботу, 15 июня, около 12 часов Роман ушел из своего дома и не вернулся. Он может находиться в Ласнамяэ и Кесклинне.

Рост молодого человека - 180 см, он худощавого телосложения. Уходя из дома, он был одет в серые джинсы, черные кроссовки Adidas, темно-синий свитер и куртку. На голове у него может быть кепка Nike.

Полиция просит всех, кто видел Романа или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или написать на электронную почту jyri-alex.kusner@politsei.ee .

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