Чемпионат Европы — 2024: Словакия сенсационно обыграла звездную Бельгию

Уже на третьей минуте Ромелу Лукаку должен был выводить Бельгию вперед , но словаков спас вратарь Мартин Дубравка. На 7-й минуте сработала футбольная истина „не забиваешь ты — забивают тебе“. Вратарь бельгийцев отразил удар Куцки, но мяч отскочил к Шранцу, который в касание с переправил мяч в ворота.

Во втором тайме бельгийцы с первых минут побежали отыгрываться, но подводила реализация. На 56-й минуте Лукаку переправил мяч в ворота, но гол отменили из-за положения вне игры. Главный нападающий бельгийской сборной Лукаку не реализовывал момент за моментом. На 85-й минуте Опенда откуда пас Лукаку, который отправил мяч в ворота, но Опенда подыграл себе рукой и гол снова отменили.

Несмотря на то, что судья добавил к основному времени семь минут, Бельгии не удалось создать ничего многообещающего, и игра закончилась неожиданной победой Словакии со счетом 1:0.

Турнирная таблица:

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