ФОТО | Lidl спорит с городом о строительстве нового магазина в Пыхья-Таллинне. Будет ли достигнут компромисс?(12)
Хотя Lidl Эстония и Таллиннский департамент городского планирования преодолели предыдущий коммуникационный тупик, до сих пор неясно, когда у жителей Пыхья-Таллинна наконец появится свой продуктовый магазин Lidl на улице Сыле. Тем временем торговая сеть представила новое видение магазина, который можно было бы там построить, и оно сильно отличается от их привычного решения, пишет Ärileht.
Тот, кто недавно проезжал по улице Сыле в сторону Копли, наверняка заметил, что строительство магазина Lidl напротив Selver в Пельгулинна еще не началось. Вместо этого там хранятся трубы и другие строительные материалы, необходимые для строительства теплопровода, припаркованы автомобили, а в конце улицы Паавли установлен знак, сообщающий о начале строительства первой очереди теплопровода.