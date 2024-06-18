ФОТО | Lidl спорит с городом о строительстве нового магазина в Пыхья-Таллинне. Будет ли достигнут компромисс?

Тот, кто недавно проезжал по улице Сыле в сторону Копли, наверняка заметил, что строительство магазина Lidl напротив Selver в Пельгулинна еще не началось. Вместо этого там хранятся трубы и другие строительные материалы, необходимые для строительства теплопровода, припаркованы автомобили, а в конце улицы Паавли установлен знак, сообщающий о начале строительства первой очереди теплопровода.

Немецкая дисконтная сеть, открывшая с марта 2022 года восемь магазинов в Эстонии, после выхода на местный рынок начала быстрыми темпами открывать новые магазины. Если, например, строительство магазинов в Курессааре и Выру идет запланированными темпами - магазин на Сааремаа, открывающийся в четверг начавшейся недели, станет 14-м магазином Lidl в Эстонии - судьба других все еще остается открытой. Например, того, на который планируется заменить прежний Rimi на той же улице Сыле.