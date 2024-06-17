Infortar планирует добровольное поглощение акций Tallink

„Экономика Эстонии уже девятый квартал подряд находится на спаде, рейтинг страны стал на одну ступень ниже, а геополитические риски остаются высокими. Если у Tallink появятся акционеры, сомневающиеся в экономических перспективах нашего региона, это предложение создаст на рынке ликвидность и позволит им рассмотреть возможность выхода“, - заявил председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

„Infortar верит в финансовое и рыночное положение Tallink и планирует сохранить предприятие в качестве публичной биржевой компании, но необходимо учитывать, что, например, по мнению крупных международных инвесторов, ликвидность и глубина рынка компании ограничены – средний за день оборот акций Tallink в прошлом году достигал 175 000 евро“, - сказал Ханшмидт.

Это добровольное предложение о поглощении: у акционеров нет никаких обязательств, однако есть возможность выбирать, принимать это предложение или нет. Infortar относится к акционерам одинаково, и публичное предложение распространяется на всех акционеров Tallink.

Infortar намерен представить предложение с начала июля этого года после одобрения Финансовой инспекции. Предложение будет действовать в течение 35 дней. Infortar планирует предложить акционерам Tallink 0,55 евро за акцию. В зависимости от графика всего процесса акционеры также получат дивиденды за предыдущий год в размере 6 центов на акцию независимо от того, планируют ли они реализовать свое право на продажу. Предлагаемая цена близка к средней цене акций Tallink за последние три года, которая составляет 0,61 евро за акцию. Год назад, в июне 2023 года, цена акций Tallink составляла 0,56 евро за акцию.

Чтобы принять предложение, акционер Tallink должен обратиться в банк, управляющий его счетом ценных бумаг, и представить распоряжение о принятии предложения. Операция осуществляется посредством Центрального регистра ценных бумаг Эстонии. Infortar располагает необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения поглощения.