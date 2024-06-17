ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство Каи Каллас подрывает оборону Эстонии
У правительства Каллас уже два серьезных провала в области обеспечения безопасности нашей страны.
На минувшей неделе вокруг правительства Каи Каллас развернулся новый скандал: канцлер министерства обороны Кусти Сальм ушел в отставку, выразив таким образом свой протест против нерешительности премьер-министра, которая не одобрила приобретение боеприпасов для эстонской армии на сумму 1,6 миллиардов евро. Приобретение боеприпасов является частью оборонительного плана НАТО в случае нападения России, которое считается весьма вероятным. Этот план как кирпичная стена: если вынуть один-два кирпича, прочность всей стены оставит желать лучшего.
Кая Каллас в ответ на эмоциональное решение Сальма заявила, что о такой необходимости в боеприпасах она впервые слышит и узнала об этом из СМИ. Члены Партии реформ поспешили сделать своего однопартийца министра обороны Ханно Певкура „козлом отпущения“, посоветовав ему тоже уйти в отставку.
Слова Каллас о том, что она не получала запрос от Министерства обороны, звучат неправдоподобно, поскольку про такую потребность много месяцев подряд говорил и Кусти Сальм, и глава сил обороны генерал Мартин Херем. Конечно, можно все промахи свалить на Певкура, но следует понимать, что при бюджете на оборону в один миллиард, из которого примерно 1/4 идет на помощь Украине, отважно противостоящей российскому агрессору, министр обороны не способен решить этот вопрос единолично, для этого нужен правительственный консенсус.
1,6 миллиардов большая сумма для нашей страны, но в ситуации, когда вторжение путинской России все более вероятно, пусть даже в теории, такая инвестиция является необходимостью. Каллас прибегла к демагогии, не преминув заявить, что для того, чтобы найти такую сумму, следовало бы увеличить автоналог в пять раз, а это непопулярное решение. Но перед лицом угрозы войны не может быть популярных решений. Кроме того, аргумент об автоналоге несостоятельный хотя бы потому, что доходы от автоналога должны направляться на развитие и улучшение транспортной инфраструктуры, а не на текущие расходы правительства, которое шагает слишком широко. Шире, чем позволяют брюки. И потом, неужели мы впрямь заботимся о дорогах, когда есть угроза того, что по ним поедет российская бронетехника, как это случилось в Украине?
Такие заявления со стороны Каллас безответственны. Чтобы финансировать приобретение необходимых боеприпасов следует рассмотреть и другие возможные источники финансирования: например, взять кредит для обеспечения обороны и безопасности нашей страны. Правительство замучило население налогами и недальновидной экономической политикой, и очевидно, что любые разговоры о новых налогах будут повышать уровень раздражения в обществе.
Невозможность обеспечить армию боеприпасами свидетельствует о некомпетентности и недальновидности политического руководства, которое оставило нашу дверь широкой открытой, в надежде, что никто в нее не войдет.
Времени у нас нет: из-за войны в Украине военные заводы и производители имеют очередь из заказов вплоть до 2030 года. На европейском континенте их не так уж и много, их мощность и возможности ограничены. Тот факт, что вопрос укрепления государственной безопасности остается нерешенным уже третий год, является серьезным политическим провалом: наши политики во главе с Каллас говорят о „сдерживании“, которое должно предотвратить какие-либо агрессивные шаги путинской России, но неумение и нежелание правительства обеспечить армию необходимым количеством боеприпасов не может считаться никаким „сдерживанием“. Наоборот, это свидетельствует о некомпетентности и недальновидности политического руководства, которое оставило нашу дверь широкой открытой, в надежде, что никто в нее не войдет. Это второй серьезный провал действующего правительства.
А первым провалом стало заявление премьер-министра о том, что планы НАТО на случай российского вторжения заключаются в том, чтобы оставить Эстонию на полгода под российской оккупацией. Это был блеф и азартная игра перед саммитом НАТО в надежде, что таким образом получится привлечь в Эстонию дополнительные силы союзников. Но из топорных заявлений ничего не вышло, а вот Латвия и Литва сумели вести дипломатическую игру тонко, и в этих странах разместились канадская и немецкая бригады, в то время как Великобритания отказалась увеличить свое военное присутствие в Эстонии.
В нынешней ситуации, когда опасность войны велика, обеспечение обороноспособности должно стать важнейшей задачей правительства. Но раз люди, ответственные за принятие таких решений, не способны с этим справится, пришло время менять коней.