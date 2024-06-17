ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство Каи Каллас подрывает оборону Эстонии

Слова Каллас о том, что она не получала запрос от Министерства обороны, звучат неправдоподобно, поскольку про такую потребность много месяцев подряд говорил и Кусти Сальм , и глава сил обороны генерал Мартин Херем . Конечно, можно все промахи свалить на Певкура, но следует понимать, что при бюджете на оборону в один миллиард, из которого примерно 1/4 идет на помощь Украине, отважно противостоящей российскому агрессору, министр обороны не способен решить этот вопрос единолично, для этого нужен правительственный консенсус.

1,6 миллиардов большая сумма для нашей страны, но в ситуации, когда вторжение путинской России все более вероятно, пусть даже в теории, такая инвестиция является необходимостью. Каллас прибегла к демагогии, не преминув заявить, что для того, чтобы найти такую сумму, следовало бы увеличить автоналог в пять раз, а это непопулярное решение. Но перед лицом угрозы войны не может быть популярных решений. Кроме того, аргумент об автоналоге несостоятельный хотя бы потому, что доходы от автоналога должны направляться на развитие и улучшение транспортной инфраструктуры, а не на текущие расходы правительства, которое шагает слишком широко. Шире, чем позволяют брюки. И потом, неужели мы впрямь заботимся о дорогах, когда есть угроза того, что по ним поедет российская бронетехника, как это случилось в Украине?