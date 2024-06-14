14.06.2024, 16:35
В стане Партии реформ ставят вопрос об отставке министра обороны Ханно Певкура(17)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Член парламентской фракции Партии реформ и член комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энн Вага считает, что министр обороны Ханно Певкур должен взять на себя политическую ответственность и подать в отставку. Об этом он написал сегодня в письме своим однопартийцам, сообщает Delfi.
По его словам, проходящее в последнее время обсуждение вопросов гособороны поставило под удар Партию реформ и правительство Каи Каллас в вопросах безопасности. И для достойного выхода из ситуации требуется четкая координация, а не столкновение лбами с руководителями гособороны и неопределенное сглаживание углов - мол, возможно осенью мы найдем время для принятия следующих решений.
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