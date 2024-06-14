Новости Эстонии
14.06.2024, 16:35

В стане Партии реформ ставят вопрос об отставке министра обороны Ханно Певкура

 (17)
Кристо Энн Вага
Кристо Энн Вага
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Член парламентской фракции Партии реформ и член комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энн Вага считает, что министр обороны Ханно Певкур должен взять на себя политическую ответственность и подать в отставку. Об этом он написал сегодня в письме своим однопартийцам, сообщает Delfi.

По его словам, проходящее в последнее время обсуждение вопросов гособороны поставило под удар Партию реформ и правительство Каи Каллас в вопросах безопасности. И для достойного выхода из ситуации требуется четкая координация, а не столкновение лбами с руководителями гособороны и неопределенное сглаживание углов - мол, возможно осенью мы найдем время для принятия следующих решений.

Во-первых, депутат Рийгикогу недоволен ситуацией, которая сложилась вокруг дополнительных 1,6 миллиарда евро, которые требуются для сферы гособороны. Тем, что этот вопрос не был своевременно вынесен на обсуждение правительства. Сейчас его обсуждает вся Эстония, а партия, имеющая в правительстве министра финансов и министра обороны, выглядит как нескоординированная компания и находится в политическом смысле в обороне. А в политике оборона обычно означает поражение, отмечает Кристо Энн Вага.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии