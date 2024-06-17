Чемпионат Европы — 2024: Украина потерпела крупное поражение от Румынии

Как и ожидалось, Украина начала игру активнее. Украинские футболисты выполнили множество подач с края поля. Были и удары, но к чужим воротам украинцы подходили редко. Румыны, однако, не выпали из игры. Несмотря на то, что Украина владела мячом гораздо больше, первыми забыли румыны. На 30-й минуте Станчу роскошным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю „девятку“.

Румыны сразу же активизировались во втором тайме. На 53-й минуте Шапаренко ошибся, сбросив мяч точно на удар Марину. Тот без раздумий пробил по воротам, а Лунин сыграл неуверенно, пропустив под рукой. Через три минуты Денис Дрэгуш довел счет до разгромного.

Украина пыталась создать свои моменты, но хороших ударов было не так много. Это означает, что Украина начала турнир с крупного поражения.

Впереди у Украины два решающих матча, в которых не будет права на ошибку – против Словакии и Бельгии.

Турнирная таблица:

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