Новости Эстонии
17.06.2024, 11:15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Неделя перед Ивановым днем будет теплой, но дождливой

 
Возможны грозы
Дождь прогулке не помеха.
Дождь прогулке не помеха.
ФОТО: Anna Aurelia Minev | Delfi Meedia

Температура воздуха повышается, однако накануне Иванова дня дожди будут идти чаще обычного, пишет издание Maaleht.

В понедельник днем будет преобладать облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, местами осадки сильные с градом. Дожди движутся с юга на север. Вечером на островах облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно восточных направлений, на островах переменных направлений будет дуть со скоростью 2-8 м/с, во время грозы возможны сильные порывы. Температура воздуха 20-26 градусов, на побережье и во время дождя местами до 17 градусов.

Во вторник, 18 июня, в начале ночи местами еще возможны кратковременные дожди и грозы. Днем с юга на Эстонию переместится гребень повышенного давления, осадки прекратятся. Будет дуть слабый и умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-25 градусов.

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