ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Неделя перед Ивановым днем будет теплой, но дождливой

В понедельник днем будет преобладать облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, местами осадки сильные с градом. Дожди движутся с юга на север. Вечером на островах облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно восточных направлений, на островах переменных направлений будет дуть со скоростью 2-8 м/с, во время грозы возможны сильные порывы. Температура воздуха 20-26 градусов, на побережье и во время дождя местами до 17 градусов.