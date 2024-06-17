17.06.2024, 10:10
В преддверии встречи ЕС определят ключевые позиции. Каллас - фаворит на место иностранного представителя(39)
ФОТО: | REUTERS
Фон дер Ляйен, очевидно, имеет необходимое количество голосов в верхней палате, и ей по-прежнему необходима поддержка Европарламента. Шансы премьер-министра Эстонии Каи Каллас получить высокий пост также остаются хорошими.
В понедельник лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на неформальную встречу, чтобы обсудить ситуацию после европейских выборов. По данным СМИ, правительства как Франции, так и Германии склонны вновь поддержать Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост президента Еврокомиссии.
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