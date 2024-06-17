В преддверии встречи ЕС определят ключевые позиции. Каллас - фаворит на место иностранного представителя

В понедельник лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на неформальную встречу, чтобы обсудить ситуацию после европейских выборов. По данным СМИ, правительства как Франции, так и Германии склонны вновь поддержать Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост президента Еврокомиссии.

Лидеры 13 из 27 стран-членов ЕС принадлежат к той же фракции Европейской народной партии (ЕНП), что и фон дер Ляйен, которая также выиграла европейские выборы. Поэтому действующий президент должен иметь необходимое количество голосов в верхней палате. Однако с кандидатурой глав правительств должен согласиться и Европарламент, где консерваторам в основном нужна поддержка социал-демократов и либералов.