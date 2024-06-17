С пьяными самокатчиками произошло четыре дорожных происшествия

В 00.42 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Маяка, 2. 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший по велосипедной дорожке на электросамокате фирмы Bolt, въехал в цветник и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 02.48 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Вабрику, 39. 22-летний женщина с признаками алкогольного опьянения, ухавшая на самокате фирмы Tuul, потеряла управление и упала. Женщина сама обратилась в больницу.

В 03.57 произошло дорожное происшествие в деревне Пинди (волость Выру, Выруский уезд). 19-летний мужчина, управляя легковым автомобилем BMW 530XD, уснул за рулем и съехал в кювет. Пассажиров автомобиля, 17-летнюю девушку и 17-летнего юношу, доставили в больницу.

В 04.58 произошло дорожное происшествие в Таллинне около автобусной остановки „Тоомпарк“. 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате фирмы Tuul, потерял управление и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 06.14 произошло дорожное происшествие в Таллинне в парке Таммсааре. 16-летний юноша на электросамокате фирмы Tuul врезался в скамью и упал в кусты. Самокатчика доставили в больницу.

В 09.15 произошло дорожное происшествие в деревне Локута (волость Тюри, Ярваский уезд). На железнодорожном переезде Лооритса поезд, которым управлял 45-летний мужчина столкнулся с легковым автомобилем BMW, за рулем которого находился 20-летний мужчина. Водитель BMW погиб на месте происшествия. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе расследования.

В 18.03 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Куусалу на 2-м километре Хара теэ. По первоначальным данным, 41-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, потерял на повороте управление, отклонился вправо и врезался в камень. Мотоциклиста доставили в больницу. Точные обстоятельства происшедшего выясняются.