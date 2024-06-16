Херем: о расчетах по боеприпасам я говорил политикам еще в феврале

„Даже после оказания помощи Украине, у нас сейчас больше боеприпасов для огня с закрытых позиций, противокорабельных и зенитных вооружений, чем в январе 2022 года. Однако текущее состояние на поле боя по-прежнему не соответствует требованиям плана обороны НАТО и нашим потребностям“, - написал Мартин Херем в социальных сетях.

„Поскольку реальная потребность чрезвычайно велика, мы в Силах обороны приняли решение рассчитать критический минимум боеприпасов, который будет соответствовать текущей ситуации. Ориентировочная стоимость этого минимума составляет 1,6 млрд евро. Мы решили провести доступные широкой публике расчеты, которые будут понятны сторонним наблюдателям. В этих расчетах указаны типы и количество боеприпасов, которые позволили бы нам избежать ситуации, подобной той, что произошла в Украине. Это могло бы сдержать Россию и подало бы пример нашим союзникам“, - отметил командующий Силами обороны.

„О расчетах я говорил различным политикам с февраля 2024 года, а подробно обсудить их смог лишь в июне“, - добавил Херем.

Конечно, по словам Херема, нельзя сказать, что у Сил обороны Эстонии сегодня вообще нет боеприпасов.

„Нельзя также сказать, что не были предприняты беспрецедентные шаги для улучшения ситуации. Но политики, занимавшиеся данными вопросами в текущем и предыдущем правительствах, не могут утверждать, что нехватка боеприпасов в 2024 году для них стала неожиданностью. Военнослужащие, ушедшие в запас в последние годы, также не могут утверждать, что дефицит боеприпасов стал неожиданностью“, - подчеркнул Херем.

„Любой эксперт по вопросам безопасности, который заявляет, что недостатки, упомянутые в военных рекомендациях командующего Силами обороны, должны быть устранены обезличенным НАТО, должен значительно повысить свою квалификацию. Я не могу диктовать министру обороны и правительству, сколько средств следует выделять. Однако Силам обороны необходимы конкретные решения, и „нет“ - это тоже решение“, - заключил Херем.

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