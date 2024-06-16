Эстония передала Украине 31 полицейскую машину

Эти полицейские машины около пяти лет патрулировали улицы и дороги в Эстонии. Теперь они отправились в Украину и будут работать там.

„Эта идея родилась во время нашей последней поездки в Украину. Мы говорили с руководителями украинской полиции о том, как можно помочь. Ситуация в Украине такова, что там полицейские делают очень много работы наряду с военными“, - рассказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

По словам Беличева, автопарк украинской полиции несет на войне очень большие потери. „И машины очень старые, среди них до сих пор есть и советские“, - отметил он.

По словам Беличева, половина полицейских машин в Украине старше 10 лет. Переданным машинам в среднем по пять лет, так что работать на них можно еще долго. Большинство машин поедут в Чернигов и Житомир, и несколько - в полицейский батальон на фронт.

Организация United Delivery Mission - одна из тех, чьи волонтеры с начала полномасштабной войны покупают на пожертвования подержанные автомобили, ремонтируют их и отправляют украинским военным.

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